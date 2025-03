Irán se clasifica al Mundial 2026 tras empatar con Uzbekistán

Irán se ha convertido en la tercera selección clasificada al Mundial 2026, el conjunto asiático selló dramáticamente su pase tras empatar con doblete de Mehdi Taremi.

‘Los Príncipes del Persia’ batallaron en casa ante una Uzbekistán que abriría el marcador pasado el cuarto de hora por conducto de Erkinov.

Tremi l CRÉDITO X:FIFAWorldCup

Para la segunda parte, llegarían más anotaciones, con ochos minutos de haber iniciado el complemento llegaría el empate con el primero de dos anotaciones en el partido por parte de Taremi.

Sin embargo, todavía no terminaban de festejar cuando la visita se hacía sentir y retomaba la ventaja gracias a Fayzullaev y finalmente en el 83’ nuevamente empataría el encuentro para firmar su doblete.

No mercy from Taremi towards the net #AsianQualifiers | #IRNvUZB pic.twitter.com/BLuOjX4Vf5

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) March 25, 2025