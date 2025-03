Endrick teme por su participación con Brasil en el Mundial 2026

La Selección Brasileña apunta a clasificarse al Mundial de 2026; sin embargo, no todos los jugadores pueden estar tranquilos de tener un puesto asegurado para la justa a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los elementos que se juega una plaza con la ‘Canarinha’ es Endrick y lo entiende bien, es por eso que en entrevista con Romario TV recalcó que tiene miedo de no ser considerado.

“La verdad es que me da mucha pena no estar en el Mundial. Tú también pasaste por eso (Romario), mi padre incluso me dijo que estabas esperando y no te convocaron. Así que tengo ese miedo”, declaró el canterano de Palmeiras.

Endrick mencionó que el Mundial 2026 es un sueño que quiere realizar: “Es un sueño mio. Es difícil decirlo, porque quiero estar en el Mundial y ayudar a Brasil a ganar su sexto título”.

Sus esperanzas en Dios

Endrick mantiene las esperanzas: “Claro que es difícil estar en el club más grande del mundo, con los mejores jugadores, y no tener la oportunidad de jugar siempre. Pero siempre que juego, puedo demostrar mi nivel para estar en la selección. Espero que el año que viene pueda estar en la selección y, si Dios quiere, ganemos el Mundial”.

Brasil rumbo al Mundial 2026

La Selección de Brasil se enfrentará a Argentina y con 21 unidades aparecen en el tercer, un triunfo ante la Albiceleste los catapultaría en el segundo puesto en las Eliminatorias de Sudamérica.

