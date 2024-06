Brasil apuesta a Vinicius y Endrick en la Copa América, pero arrastra muchas dudas

Sin importar lo que Brasil consiga en la Copa América, más de uno reaccionará sorprendido. Dorival Junior, quien asumió como técnico en enero, ha estado al frente en un puñado de partidos amistosos y el equipo que lleva al torneo continental ha evidenciado muy poca de la identidad que quiere instaurar. También pesa la ausencia de Neymar, el delantero de 32 años que se recupera de una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierdo.

La Verdeamarela se ha caracterizado siempre por unos rasgos reconocibles. Gane o pierda, nunca falta un atacante gambeteador, así como laterales y centrales de vocación ofensiva. Pero eso no parece ser el caso ahora.

La única excepción es Vinicius Junior, uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro tras ganar el título de la Liga de Campeones con el Real Madrid, firmando un gol en la final ante el Borussia Dortmund en la final.

En el Grupo D de la Copa América, Brasil debutará contra Costa Rica el 24 de junio en Inglewood, California. También enfrentarán a Paraguay, el 28 de junio en Las Vegas, y cerrarán con Colombia el 2 de julio en Santa Clara.

LA HORA DE ENDRICK

Endrick anotó el gol del triunfo de Brasil en Wembley y además marcó en Madrid, que será su casa la próxima temporada. Se espera que el delantero de 17 años sea titular en la Copa América, su primer gran torneo con el equipo absoluto.

“Me siento bien por la persona en que me estoy convirtiendo, no agacho la cabeza, no me rindo fácil”, dijo Endrick en una entrevista con TV Globo que se difundió en el mismo día que Dorival le convocó a la selección. “Ahora necesito trabajar bien en el club para que me vaya bien en la selección”.

Ha marcado siete goles para su club y la selección en 24 partidos, el más reciente un cabezazo — con asistencia de Vinicius, para sellar un triunfo 3-2 ante México en un amistoso el pasado fin de semana. Aunque esa marca es poco impresionante, muchos creen que el adolescente merece ser el eje del ataque. La idea es poner al tridente del Madrid, con Vinicius y Rodrygo por las bandas y Endrick como centro delantero.

LOS PROBLEMAS DE PAQUETÁ

Con Neymar descartado y varios jugadores inexperimentados, el volante Lucas Paquetá tendrá la oportunidad de mostrarse como líder de la selección y reflotar su intención de salir de West Ham rumbo a un club de más prestigio.

Pero Paquetá está siendo investigado por la federación inglesa por presuntamente forzar tarjetas amarillas en partidos de la Liga Premier, para influenciar los mercados de apuestas. El caso se centra en cuatro partidos entre noviembre de 2022 y agosto de 2023 cuando el volante fue amonestado en cada uno de ellos.

Después de Diniz prescindirá de Paquetá debido a las investigaciones en Inglaterra, Dorival ha dicho repetidamente que ve al jugador de 26 años como una piedra angular de su equipo.

Paquetá niega haber cometido infracciones, pero hay un clamor para que sea dado de baja. Si es encontrado culpable por las autoridades inglesas, podrá apelar.

NUEVO ENTRENADOR, NUEVOS JUGADORES

El equipo cuenta con varios jugadores poco conocidos. El lateral Wendell tiene posibilidades reales de ser titular en una posición que ha estado vacante desde que Marcelo salió del equipo.

El zaguero Beraldo, quien rápidamente se ganó un puesto en el once titular en el Paris Saint-Germain, le dará pelea por el puesto a Eder Militao, quien se acaba de recuperar de una lesión.

El mediocampo de Brasil para la Copa América incluye a Ederson, quien acaba de ganar la Liga Euroa con Atalanta, y João Gomes, del Wolverhampton. Los delanteros Pepe, Evanilson y Savinho lucharán por un sitio si Raphinha no cumple las expectativas.

