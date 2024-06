Copa América: “Me dijeron de todo”: Messi recuerda amargo momento en Argentina

Lionel Messi es uno de los jugadores más importantes a nivel mundial y en esta ocasión aprovechó para recordar uno de los momentos más tristes que ha vivido el jugador del Inter Miami en la Copa América.

El astro argentino recordó lo vivido en su regreso a Argentina en la Copa América de 2011 en lo que representaba su regreso ante su afición.

“No recuerdo ningún insulto en especial, pero sí que en la copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe me dijeron de todo, comentó el ‘10’ argentino.

“A mí y a toda la selección. Fue bastante duro. Me putearon de todos los colores”, recordó el ahora jugador del Inter Miami, en entrevista con su sobrino Tomás Messi, quien tiene un podcast “Dispuestos a Todos”.

En dicha entrevista también aprovechó para mencionar el fluido de su inglés durante los últimos meses en la MLS.

“Entiendo todo o casi todo del inglés. De a poquito voy logrando hablar. Creo que por vergüenza o por no mandarme alguna, no me largo a hablar. Pero ya podía largarme y entender bastante”, sentenció.

