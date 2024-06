¡Adelanta el retiro! Lionel Messi aseguró que Inter Miami será su último club

Lionel Messi ya piensa en el retiro; cuándo, todavía está por verse, pero ya está en su mente y lo que tiene claro es que será con Inter Miami. En entrevista con ESPN, el astro argentina reconoció que por ahora no piensa en continuar su carrera una vez que concluya su etapa con el club de la MLS. "Sí, creo que sí, hoy por hoy creo que va a ser mi último club".

El capitán de la Selección de Argentina aceptó que tampoco es una decisión sencilla, pues implica dejar aquello en lo que se ha enfrentado toda la vida. "Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto del entrenamiento, de los partidos. Un poco de miedo a que se termine todo siempre da. Fue un paso difcil dejar Europa para venirme acá. El ser campeón del mundo me ayudó a ver las cosas de otra manera también, pero no lo pienso".

"Intento disfrutar, disfruti muchísimo más todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos a lado. La paso bien en la Selección. Disfruto de los pequeños detalles que cuando sé que no juegue más voy a extrañar", añadió Messi.

"INTER MIAMI VA A SER MI ÚLTIMO CLUB", la frase de Leo Messi con #ESPN que dará la vuelta al mundo. HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/QXtKGqQGyK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

El astro argentino llegó en 2023 a Inter Miami, con el cual ni siquiera llegó a los playoffs de la MLS y no estuvo en la Final de la US Open Cup, misma que su equipo perdió ante Houstin Dynamo. Por ahora, el jugador está concentrado con la Selección de Argentina, con la cual buscará el bicampeoanto de la Copa América este verano.

