¡De no creer! Jugador boliviano se pierde la Copa América porque su padre no firmó el permiso

El joven talento boliviano Moisés Paniagua, integrante del combinado de Bolivia, no podrá viajar a Estados Unidos para disputar la Copa América 2024, donde el cuadro boliviano enfrentará a Uruguay en su segundo partido del torneo. Su ausencia se debe a un episodio insólito relacionado con problemas de visa.

La Federación Boliviana de Futbol (FBF) explicó la situación a través de un comunicado oficial.

“La Federación Boliviana de Futbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el cuerpo técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, detalla el comunicado.

Según varios medios de la prensa boliviana, Paniagua, quien había sido invitado a la concentración junto al defensor central Sebastián Álvarez, permanecerá en Bolivia. Como consecuencia, se perderá tanto los partidos amistosos contra Ecuador y Colombia, como la participación en la Copa América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿A BILLETAZOS? LA DISPUTA QUE TENDRÁN REAL MADRID Y BARCELONA POR WIRTZ LA PRÓXIMA CAMPAÑA