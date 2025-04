Ángela Aguilar aclara que la canción viral contra Cazzu no es de su autoría

Casi un año después del conflicto entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, el interés persiste. Los tres artistas han relanzado sus carreras con canciones que, según los fans, contienen indirectas entre ellos. Recientemente, Ángela Aguilar se volvió tendencia por una supuesta canción que se viralizó en TikTok.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

La supuesta canción de Ángela Aguilar llamada "No soy la villana", en la que respondería a Cazzu sobre su relación con Nodal. Un clip de la canción se volvió viral en redes sociales.

|@karvalcat

Parte de la canción dice: “Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía” y “No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar.”

Ángela Aguilar ha desmentido que la canción relacionada con la expareja de Christian Nodal sea de su autoría, en medio de especulaciones sobre el uso de Inteligencia Artificial en un audio de su voz.

“Esas canciones y audios han sido creados con herramientas de Inteligencia Artificial, sin mi autorización y participación."

A pesar de la controversia, la intérprete de música regional mexicana agradeció a sus seguidores y reafirmó su compromiso con su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos musicales que se anunciarán pronto y mostró respeto hacia su público fiel.

“Agradezco de corazón a quienes han mostrado su apoyo y cariño. Sigo trabajando con el alma en lo que más amo: la música”, concluyó.

La menor de la dinastía Aguilar agradeció a sus seguidores y reafirmó su compromiso con su carrera. / Captura de pantalla |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Lucía Méndez es hospitalizada de emergencia! Este es su estado de salud