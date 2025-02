Donald Trump afirma que ordenó la 'aniquilación' de Irán si es asesinado: “He dejado instrucciones”

El presidente Donald Trump anunció el día de hoy, martes, 4 de febrero que Irán será "borrado" si este lo asesina.

Trump declaró que ha redactado una orden a ese efecto si muere, dejando instrucciones sobre lo que el país estadounidense debe hacer en el caso de su asesinato:

"Si hicieran eso, serían borrados. Ese sería el final", dijo Trump en la Oficina Oval mientras firmaba una orden para volver a imponer la máxima presión sobre Teherán.

"He dejado instrucciones. Si lo hacen, son borrados. No quedará nada, y no deberían poder hacerlo. Y Biden debería haber dicho eso, pero nunca lo hizo. No sé por qué. Falta de inteligencia, tal vez".

Donald Trump firma orden ejecutiva para acabar con Irán si es asesinado / The Jerusalem Post|

¿Qué orden firmó el presidente Donald Trump?

Trump dijo que estaba firmando la orden de máxima presión para evitar que Teherán adquiriera armas nucleares. Irán supuestamente ha tratado de asesinar a Trump y a varios funcionarios que sirvieron en su primera administración como recompensa por el asesinato ordenado por Trump del general, Qasem Soleimani, en 2020.

Trump ordenó la eliminación de los detalles de seguridad que protegían al exsecretario de Estado Mike Pompeo y al ex asesor de seguridad nacional John Bolton.

El presidente también acusa a líderes del país que supuestamente piratearon a personas asociadas con Trump en un intento de socavar su candidatura de 2024.

Donald Trump busca acabar con Irán si es asesinado / Redes Sociales|

La relación con Irán en la administración de Joe Biden

El expresidente Joe Biden se resistió a la presión bipartidista para aumentar las sanciones económicas contra Irán, incluidas las exportaciones de petróleo del país.

En 2023, el ex presidente acordó liberar 6 mil millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en poder de Corea del Sur a cambio de la liberación de la prisión de cinco iraníes-estadounidenses.

Los fondos iban a ser retenidos por Qatar para que Irán comprara artículos como alimentos y medicamentos, pero según se informa, Estados Unidos y Qatar llegaron a un "acuerdo silencio" para detener la distribución después de que terroristas de Hamas respaldados por Irán masacraran a unos 1.200 israelíes en octubre. 7, 2023.

Joe Biden y su relación con Irán / Axios|