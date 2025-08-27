Jeff Bezos y Lauren Sánchez visitan la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, realizaron una visita cultural a la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, Ciudad de México. La pareja aprovechó su estancia en la capital mexicana para conocer más sobre la vida y obra de la icónica artista mexicana.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez saliendo del Museo Frida Kahlo en Ciudad de México/RS|

Un paseo por la historia del arte mexicano

La Casa Azul, ubicada en el corazón de Coyoacán, fue el hogar de Frida Kahlo y es actualmente uno de los museos más visitados de la Ciudad de México. En su interior, los visitantes pueden apreciar una vasta colección de arte, objetos personales y fotografías que narran la vida de la pintora y su relación con Diego Rivera.

¿Dónde está la Casa Azul?

La Casa Azul se encuentra en la calle Londres 247, en la colonia del Carmen, Coyoacán. El museo ofrece una visión única de la vida y obra de Frida Kahlo, siendo una parada obligada para los amantes del arte y la historia mexicana.

El museo ofrece una visión única de la vida y obra de Frida Kahlo/iStock|

Recientemente casados: una unión de alto perfil

Jeff Bezos y Lauren Sánchez contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia celebrada en Venecia, Italia, el 27 de junio de 2025. La boda, conocida como "la boda del siglo", reunió a más de 200 invitados, entre ellos celebridades como Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y Tom Brady. La ceremonia tuvo lugar en la isla de San Giorgio Maggiore y fue seguida de una fiesta temática en el Arsenale. El evento fue planeado por la agencia Lanza & Baucina, reconocida por organizar bodas de alto perfil. En lugar de regalos tradicionales, los novios solicitaron donaciones a organizaciones locales de Venecia para preservar su patrimonio cultural y medioambiental.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nace “Migaja”, la tortuga más pequeña del mundo en Guadalajara