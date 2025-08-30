Después de semanas de especulaciones, Aimep3, creadora de contenido y figura viral de las redes sociales, reapareció públicamente para desmentir los rumores que aseguraban que había muerto tras complicaciones postparto. En entrevista explicó que sigue en recuperación, enfocada en su salud y su bebé.

“Me alivié hace aproximadamente un mes; me hicieron cesárea y todo bien. Solo estuve unos días en el hospital y no me dejaban salir. Todo estaba bien, pero lamentablemente, hubo un suceso afuera de mi casa. Se vinieron a manifestar algunas personas, pegaron carteles en la puerta, hicieron mucho ruido”, relató.

Aimep3 explicó que el problema surgió cuando salió de su casa para ver qué ocurría y, al hacer un esfuerzo brusco, su herida se abrió. Fue entonces cuando tuvo que ser hospitalizada de nuevo. “Yo salí para ver, pero realicé un esfuerzo a la hora de pararme y se me abrió la cesárea y toda la herida. Tuve que ir a urgencias a que me trataran y me volvieran a internar”.

Tras nacer su bebé, sufrió algunas complicaciones de emergencia / FB: @AimeP3MarisolDominguez|

Rumores, hate y recuperación

Durante su estancia en el hospital, circularon versiones sobre su supuesto fallecimiento, mismas que no pudo desmentir de inmediato. “Se hizo un rumor muy fuerte, pero yo estaba en el hospital y no podía desmentirlo. En el hospital no me dejaban tener acceso al teléfono celular. Afortunadamente, sigo aquí y estoy en recuperación”.

La influencer también confesó que recibió mensajes de odio durante este periodo, pero intenta no enfocarse en eso. “Estoy en mi modo zen, estoy tranquila con mi bebé y con mi mamá. Estoy enfocada en mi salud porque todavía hay riesgo de que se puede abrir mi cesárea porque todavía no sana por completo”.

Los rumores de su muerte no los pudo desmentir por estar internada / FB: @AimeP3MarisolDominguez|

Nueva imagen y mensajes de apoyo

Aimep3 luce visiblemente más delgada, lo que también generó comentarios en redes sociales. Sin embargo, sus seguidores han notado que su cabello ha crecido, algo que ella había intentado sin éxito en el pasado. Con un semblante sereno, desmintió todos los rumores y dejó claro que está en un nuevo capítulo de su vida.

La influencer ahora está en una mejor etapa de su vida junto a su bebé / FB: @AimeP3MarisolDominguez|

