Memes del regreso a clases desatan risas antes del 1 de septiembre

A horas de que llegue el 1 de septiembre, fecha marcada para el regreso a clases en México, los memes se apoderaron de las redes sociales convirtiéndose en tendencia nacional. Las imágenes muestran desde papelerías saturadas hasta padres de familia que, a contrarreloj, forran cuadernos y libros la noche anterior al inicio del ciclo escolar 2025-2026. Una de las publicaciones más compartidas resume el sentir colectivo al describir la jornada como “un tornado de responsabilidades que llega de golpe”, generando risas y empatía entre los usuarios.

Frente a los gastos escolares, las prisas y el cansancio, el ingenio en internet se transformó en una herramienta para sobrellevar el inicio de la rutina académica. Los memes se consolidaron como una especie de ritual previo al arranque de clases, capaces de unir a miles de personas bajo el mismo sentimiento.

Los mejores memes por el regreso a clases el 1 de septiembre

|

|

|

|

|

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo y dónde ver la “Luna de Sangre” de septiembre 2025?