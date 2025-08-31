Kiko, la nueva tormenta tropical que se formó en el Pacífico: ¿Afectará a México?

La tormenta tropical Kiko se formó esta mañana a partir de la depresión tropical Once-E, en aguas del Océano Pacífico. Aunque el nombre podría alarmar a más de uno, las autoridades ya han adelantado que no representa peligro para las costas nacionales.

De acuerdo con el informe más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Kiko se localiza a aproximadamente 1,680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, presentando vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, con desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Según el comunicado emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en su cuenta oficial de X (@conagua_clima), debido a su lejanía y trayectoria actual, la tormenta no genera efectos en territorio mexicano ni se prevé que lo haga en los próximos días.

“Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano”, detalla el aviso del SMN, acompañado de imágenes satelitales y un pronóstico de trayectoria que confirma su ruta alejándose del continente.

¿Por qué es importante estar atentos?

Aunque Kiko no representa riesgo directo, el SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones, ya que los sistemas tropicales pueden modificar su trayectoria. Además, este fenómeno forma parte de la temporada de huracanes en el Pacífico 2025, que se mantiene activa hasta el próximo 30 de noviembre.

La ciudadanía puede seguir los avisos oficiales del SMN, la CONAGUA y las coordinaciones estatales de Protección Civil, quienes emiten reportes periódicos ante cualquier cambio relevante.

Temporada activa

Kiko es el onceavo sistema con nombre que se forma en el Pacífico durante esta temporada. Hasta ahora, la mayoría se ha desplazado sin causar afectaciones directas, aunque autoridades reiteran que siempre es mejor mantenerse informados y tener un plan familiar de protección civil.

