CDHCM alerta: solo 3 de cada 10 desapariciones en CDMX tuvieron búsqueda inmediata

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) lanzó una alerta sobre las deficiencias en la atención de desapariciones, tras revelar que únicamente en 3 de cada 10 expedientes se realizaron acciones de búsqueda inmediata que permitieron obtener indicios relevantes.

El informe, que abarca expedientes entre 2017 y 2024, señala que en el 97% de los casos no existió un plan de investigación ministerial y en el 61% no se efectuó un análisis de contexto, lo que limitó la posibilidad de generar hipótesis sólidas para dar con el paradero de las víctimas.

La CDHCM también advirtió que en 6 de cada 10 expedientes no se aplicó la entrevista inicial bajo el Protocolo Homologado de Búsqueda, mientras que en el 73% de los casos la información aportada por familiares fue ignorada o considerada demasiado tarde. Apenas en un 26% de las carpetas esa información fue tomada en cuenta oportunamente.

Otro dato preocupante es que en el 32% de los casos no se asignó asesoría jurídica pública, dejando a las familias sin respaldo legal. Además, el informe documenta que el 90% de las personas localizadas fueron encontradas sin vida y que en el 81% de los casos fueron los propios familiares o colectivos quienes lograron localizarlas, lo que evidencia la ineficiencia institucional.

Frente a este panorama, la CDHCM introdujo el concepto de “desaparición administrativa”, aludiendo a las omisiones de las autoridades que, aunque no intencionadas, terminan por prolongar o impedir la localización de una persona desaparecida.

El organismo subrayó que es urgente fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar que las instituciones actúen con celeridad, profesionalismo y perspectiva de derechos humanos para responder a las familias que exigen verdad y justicia.

