Hoy No Circula:¿Qué autos NO circulan el lunes 1 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Antes de salir el lunes 1 de septiembre de 2025, verifica si tu vehículo puede circular, ya que se aplican las restricciones del Programa Hoy no circula en la Ciudad de México y el Estado de México.
¿Qué autos NO circulan el lunes 1 de septiembre?
El lunes 1 de septiembre, los vehículos que porten engomado amarillo y cuenten con placas terminadas en 5 y 6, así como aquellos que posean hologramas 1 y 2, y los vehículos foráneos, no podrán circular. Los vehículos exentos de esta restricción, que sí podrán transitar en esta fecha, son aquellos con hologramas 0 y 00, así como los vehículos híbridos y eléctricos.
El horario de aplicación del programa "Hoy No Circula", tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, será de 05:00 a 22:00 horas.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?
En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.
¿Cómo sé si mi vehículo circula?
Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
