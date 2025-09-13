Cayó el líder de ‘La Barredora’ en Paraguay: así vivía entre lujos

Fue jefe de la policía en Tabasco, pero hoy está detenido como presunto líder de "La Barredora". Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como ‘El Abuelo’ o el ‘Comandante H’, fue capturado en Paraguay tras meses de estar prófugo y bajo el radar de la Interpol.

El ahora exfuncionario estuvo al frente de la policía estatal entre 2018 y 2024, durante la gestión de Adán Augusto López, actual figura clave de Morena. A pesar de las sospechas por actividades delictivas que pesaban sobre él desde hace años, nadie lo tocó. Hasta ahora.

“Se llevó a cabo una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se realizó la detención de Hernán “N”, alias 'El Abuelo', presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora’”, informó la SSPC.

El 'Comandante H' fue detenido en medio de un operativo coordinado / Redes Sociales

Del huachicol a la fuga internacional

La caída de Bermúdez Requena se gestó luego de un operativo coordinado con inteligencia financiera y cooperación internacional. De acuerdo con el general Miguel Ángel López Martínez, desde febrero se giró orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El Abuelo huyó del país, primero a Panamá, luego a España, y finalmente a Brasil, donde se le perdió el rastro. Pero la pista no se apagó. La captura se concretó en Paraguay, donde llevaba una vida discreta… pero rodeada de lujos.

Joyas, dólares y Prosecco

Fotos del arresto muestran una escena más propia de narcoserie que de exfuncionario: billetes de diferentes países, joyas, bocina Bose, botella de Prosecco y una casa con alberca, barra, camioneta blanca y acabados de lujo.

La SSPC difundió una imagen de ‘El Abuelo’: cabello largo y gris, sudadera beige, barba de una semana. Nada que ver con el uniforme de mando policial que portaba hasta hace poco.

Joyas y dinero de diferentes nacionales era lo que tenía al momento de su captura / Redes Sociales

La guerra dentro de "La Barredora"

Su salida del gobierno estatal estuvo marcada por violencia: asaltos a comercios, balaceras y hasta amotinamientos en reclusorios. Todo detonó el 22 de diciembre de 2023, cuando la organización criminal se dividió entre su liderazgo y el de su exmano derecha, Ulises Pinto.

“Hubo quema de tráileres y automóviles; amotinamientos en tres reclusorios diferentes, y asaltos y balaceras en diferentes zonas del estado”, relatan fuentes de seguridad.

Los rumores sobre su posible muerte circularon durante meses, pero fueron desmentidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, 'El Abuelo' cayó, y las autoridades mexicanas afinan su extradición o traslado a tierras mexicanas.

El exmando policial vivía en una caja de lujo en Paraguay / Redes Sociales