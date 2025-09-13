No olvides a tus mascotas al hacer tu testamento: guía legal completa

Septiembre es conocido como el mes del testamento en México, una campaña nacional impulsada por el gobierno y el Colegio de Notarios con el objetivo de que más ciudadanos formalicen este trámite a bajo costo. Pero además de heredar bienes materiales, también es la oportunidad de asegurar el futuro de tus mascotas, quienes dependen totalmente de ti.

Asegura el futuro de tus mascotas/iStock

¿Por qué incluir a las mascotas en un testamento?

Aunque legalmente los animales no pueden heredar directamente, sí es posible designar a una persona de confianza como responsable de su cuidado, e incluso dejar un fondo económico para garantizar su alimentación, atención médica y bienestar.

De esta manera, se evita que las mascotas queden en abandono o sin un plan claro de cuidado en caso de que el tutor fallezca.

Beneficios de hacer tu testamento en septiembre

Descuentos de hasta 50 % en el costo del trámite.

Asesoría legal gratuita para resolver dudas sobre herencias, fideicomisos o inclusión de mascotas.

Horarios extendidos en notarías y facilidades de pago.

Atención preferente para adultos mayores.

Evita que las mascotas queden en abandono/iStock

Lo que debes contemplar para proteger a tu mascota

Nombrar un responsable: alguien que se comprometa a cuidar de tu perro, gato u otra mascota. Establecer recursos: asignar dinero o bienes para cubrir gastos de alimentación y veterinario. Dejar instrucciones claras: desde su dieta, hasta su rutina o necesidades médicas especiales.

Un acto de responsabilidad y amor

Los notarios recuerdan que hacer un testamento no solo evita conflictos familiares, también brinda tranquilidad a los dueños de mascotas, al garantizar que sus compañeros de vida estarán protegidos.

En este mes del testamento, no olvides que ellos también son parte de la familia y merecen estar incluidos en tu voluntad legal.

No olvides que ellos también son parte de la familia/iStock