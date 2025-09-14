Claudia Sheinbaum promete que el salario mínimo cubrirá 2.5 canastas básicas al final de su sexenio

La presidenta afirmó que, si logra concluir su mandato hasta 2030, el salario mínimo tendrá el poder adquisitivo para cubrir 2.5 canastas básicas, lo que representaría un incremento histórico

Actualmente, el salario mínimo permite cubrir alrededor de 1.7 canastas básicas. | AP
Mariana Alcántara Contreras
14 de Septiembre de 2025

Durante su gira por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una de sus promesas más relevantes en materia laboral. “Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”, declaró en un evento con simpatizantes, subrayando que su meta es fortalecer el poder adquisitivo de millones de trabajadores.

En su mensaje, Sheinbaum destacó que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza . / AP
Actualmente, el salario mínimo permite cubrir alrededor de 1.7 canastas básicas, por lo que el objetivo planteado implicaría un incremento considerable en términos reales. La mandataria recordó que su gobierno ha impulsado aumentos consecutivos al salario mínimo y aseguró que este compromiso es parte de su estrategia para reducir la desigualdad en el país. 

En su mensaje, Sheinbaum destacó que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años, atribuyendo este avance a políticas sociales y al aumento del ingreso de las familias. 

Además, explicó que el cumplimiento de esta meta dependerá de que pueda concluir su administración sin interrupciones, haciendo alusión a la consulta de revocación de mandato.

La mandataria recordó que su gobierno ha impulsado aumentos consecutivos al salario mínimo. / Pixabay
El anuncio ha generado expectativa en distintos sectores económicos, que ven en este incremento una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y dinamizar el mercado interno. Sin embargo, especialistas advierten que será necesario controlar la inflación y mantener un equilibrio fiscal para evitar que el beneficio se diluya en el tiempo.

De lograrse, este ajuste salarial colocaría a México en uno de los niveles más altos de poder de compra para el salario mínimo en América Latina, consolidando un avance histórico en materia de derechos laborales.

El anuncio ha generado expectativa en distintos sectores económicos. / AP
