Detienen a Simon Leviev, el “estafador de Tinder” revelado por Netflix

Simon Leviev, el hombre que inspiró el documental The Tinder Swindler de Netflix, fue detenido el 15 de septiembre en el aeropuerto de Batumi, Georgia, tras una orden internacional de búsqueda emitida por Interpol. Aunque las autoridades no han precisado aún qué país solicitó su captura, el caso vuelve a poner los reflectores sobre uno de los estafadores más mediáticos de la última década.

Leviev, cuyo nombre real es Shimon Yehuda Hayut, es conocido por haberse hecho pasar por el supuesto heredero de un magnate de los diamantes para estafar sentimental y financieramente a mujeres a través de Tinder. El documental lo retrata como un estafador profesional que tejía relaciones amorosas falsas para luego pedir grandes sumas de dinero, las cuales jamás devolvía.

El apodado 'estafador de Tinder' negó que sea cierto lo que sale en el documental/X

“Es una película inventada”: Leviev rechaza los cargos

Desde su detención, el israelí ha negado todas las acusaciones. En declaraciones al medio local Walla, su abogado Sagiv Rotenberg aseguró:

“Hablé con él esta mañana tras su detención, pero aún no entendemos el motivo”.

Leviev viajaba con libertad hasta ahora, sin restricciones migratorias ni procesos judiciales activos a la vista. Sin embargo, Interpol activó una notificación roja, que implica una solicitud internacional para localizar y detener a una persona con fines de extradición o acciones legales similares.

Fueron varias las mujeres que se unieron para contar su versión a Netflix/X

Una vida marcada por fraudes y huidas

Leviev no es nuevo en esto. Fue acusado en Israel desde 2011 por robo, falsificación, fraude y cobro de cheques robados. En 2015, fue detenido en Finlandia por estafar a tres mujeres, y en 2017 cumplió una breve condena. Ya en 2019, fue localizado en Múnich, Alemania, y extraditado a Israel para cumplir una sentencia pendiente de 15 meses… aunque salió en solo cinco meses por buena conducta.

Después del estreno del documental en 2022, intentó dar el salto al entretenimiento. Cobraba hasta 146 libras por mensajes personalizados en Cameo y promovía su libro The Story Behind the Man, donde afirma que todo lo que se dijo de él fue “distorsionado por los medios”.

El estafador de Tinder: el documental que lo hizo famoso

The Tinder Swindler, estrenado en Netflix en 2022, cuenta cómo Leviev seducía a mujeres en redes sociales para luego involucrarlas en una estafa emocional y financiera. Usaba aviones privados, hoteles de lujo y mensajes románticos para construir una imagen falsa de riqueza y peligro, pidiéndoles ayuda económica para supuestas emergencias.

Leviev ya ha sido varias veces detenido, pero rápido es puesto en libertad/X

Al final, varias víctimas se unieron para exponerlo y frustrar su esquema. El documental provocó un revuelo mundial, convirtiéndose en uno de los títulos de crimen real más vistos de la plataforma.