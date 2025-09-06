¿Puedo ser despedido mientras estoy incapacitado? Descubre tus derechos laborales

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), un despido durante una incapacidad médica no es justificable. La incapacidad temporal no rompe ni suspende la relación laboral: el contrato permanece vigente aunque el trabajador no esté activo físicamente.

La Ley Federal del Trabajo impide el despido durante una incapacidad/iStock

Por ello, despedir a un empleado en esta situación se considera despido injustificado, lo que faculta al trabajador a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (o tribunales laborales) para hacer valer sus derechos.

Derechos del trabajador despedido

Si fuiste separado de tu empleo durante una incapacidad, la LFT establece que tienes derecho a:

Reinstalación en tu puesto , o en su defecto: Indemnización de tres meses de salario + 20 días por cada año trabajado , además de prestaciones proporcionales.

Pago de salarios vencidos , es decir, el sueldo que dejaste de percibir desde el despido hasta la resolución del juicio.

Continuidad de seguridad social , con derecho a atención médica, subsidios y rehabilitación por parte del IMSS durante el periodo de incapacidad.

Protección contra la discriminación por motivo de salud, amparada por la LFT y la Ley Federal para Prevenir la Discriminación.

En el caso de incapacidad por maternidad, el despido es considerado nulo de pleno derecho y la trabajadora debe ser reinstalada obligatoriamente.

un despido durante una incapacidad médica no es justificable/iStock

Acciones recomendadas

Si estás en esta situación, es aconsejable: