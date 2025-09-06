¿Puedo ser despedido mientras estoy incapacitado? Descubre tus derechos laborales

Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Laura Reyes Medrano
6 de Septiembre de 2025
Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), un despido durante una incapacidad médica no es justificable. La incapacidad temporal no rompe ni suspende la relación laboral: el contrato permanece vigente aunque el trabajador no esté activo físicamente.

Por ello, despedir a un empleado en esta situación se considera despido injustificado, lo que faculta al trabajador a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (o tribunales laborales) para hacer valer sus derechos.

 

Derechos del trabajador despedido

Si fuiste separado de tu empleo durante una incapacidad, la LFT establece que tienes derecho a:

  • Reinstalación en tu puesto, o en su defecto:

    • Indemnización de tres meses de salario + 20 días por cada año trabajado, además de prestaciones proporcionales.

  • Pago de salarios vencidos, es decir, el sueldo que dejaste de percibir desde el despido hasta la resolución del juicio.

  • Continuidad de seguridad social, con derecho a atención médica, subsidios y rehabilitación por parte del IMSS durante el periodo de incapacidad.

  • Protección contra la discriminación por motivo de salud, amparada por la LFT y la Ley Federal para Prevenir la Discriminación.

En el caso de incapacidad por maternidad, el despido es considerado nulo de pleno derecho y la trabajadora debe ser reinstalada obligatoriamente.

Acciones recomendadas

Si estás en esta situación, es aconsejable:

  1. Guardar todos los comprobantes médicos e incapacidades emitidas, especialmente por el IMSS.

  2. Solicitar asesoría legal gratuita, por ejemplo, ante la PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo).

  3. Iniciar una demanda por despido injustificado; esto puede resolverse mediante reinstalación o indemnización.

  4. Mantener tu registro activo en el IMSS, para asegurar atención médica continua mientras se tramita el juicio.

  5. Actuar en tiempo: tienes 60 días hábiles desde el despido para presentar tu demanda laboral

