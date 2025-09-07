Novia de Facundo revela quién fue el hombre que le contestó al conductor

Delia García rompió el silencio y, ante diferentes comentarios en su contra en los que se le acusa de serle infiel a Facundo, aclaró de quién fue la voz masculina que el conductor escuchó hace unos días cuando le llamó por teléfono desde La Casa de los Famosos.

La polémica llamada desde el Confesionario

Fue el martes pasado cuando la producción del programa le concedió a Facundo el privilegio de hacer una llamada desde el Confesionario. Durante varios intentos, hubo uno en el que decidió colgar de inmediato después de escuchar la voz de un hombre al otro lado del teléfono.

Facundo quedó afectado después de la llamada con su novia/X: @LaCasaFamososMx

Aunque segundos después logró hablar con su novia, horas más tarde el conductor de Incógnito se mostró triste e incluso llorando, lo que generó especulaciones entre el público. En redes sociales comenzó a circular la hipótesis de que su novia le había sido infiel y él lo había descubierto.

“No sé quién era”: Delia se defiende

Por esta situación, Delia García rompió el silencio y explicó por qué contestó un hombre cuando Facundo le llamó.

“Voy a aclarar algunas cosas que para mi punto de vista son muy obvias, pero hoy me doy cuenta que lo que para mí es obvio, quizá para muchas personas no lo es. Y como el diablo vive en los detalles, les voy a aclarar quién era ese hombre.

“Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era, no sé quién era”, comentó de forma irónica la locutora del programa Ya Párate.

Delia negó haberle sido infiel a Facundo/IG. @soydeliagarcia

“Estoy atravesando por muchas cosas”

Más adelante, Delia también respondió a quienes aseguraban que no le dio gusto escuchar a Facundo, pues parecía que quería terminar la llamada rápidamente y no le expresaba su amor.

“Yo sí veo a Facundo, lo veo todos los días, y disculpen si no les di la emoción que ustedes estaban esperando en ese momento de su vida. Simplemente estoy atravesando por muchas cosas. Y en el momento en que me pregunta ‘¿tú estás bien?’, le dije que no.

“Pero yo le di muchos cariñitos, ya escuché la llamada como siete veces y en todas le dije ‘hola, te amo’”, concluyó.

Facundo, vulnerable dentro de la casa

A la par de eso, dentro de La Casa de los Famosos y después de la llamada que lo dejó cabizbajo, Facundo reveló el miedo que siente de que su novia conozca a alguien más mientras él está en el reality.

Facundo y Delia se comprometieron para casarse//IG. @soydeliagarcia

“A mí sí me da miedo que Delia esté conviviendo con alguien. Aquí adentro es imposible que eso suceda, no va a suceder, pero allá afuera, quién sabe. Eso sí me da miedo”, confesó en una plática con Mar.

También expresó su inseguridad por la diferencia de edad: