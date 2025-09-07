¿Murió Danny Trejo? Compañero en Hollywood hace publicación para despedirlo

Danny Trejo, mejor conocido como ‘Machete’, tuvo que salir a aclarar falsos rumores sobre su supuesta muerte, luego de que circulara en redes sociales información que incluso fue retomada por otro artista y compañero del actor de 81 años en una reciente película.

Danny Trejo desmintió en sus redes que haya muerto/IG

“Estoy muy vivo”, aclara Trejo

El actor estadounidense de raíces mexicanas utilizó su cuenta de Instagram para negar los rumores que lo daban por muerto, asegurando que se trata de una noticia falsa:

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, escribió en una historia.

Trejo ganó fama y un nuevo apodo gracias a su personaje de Machete/X

La confusión comenzó con John Leguizamo

Los rumores tomaron fuerza el fin de semana luego de que el actor y comediante colombiano John Leguizamo compartiera en su Instagram una imagen que parecía anunciar la muerte de Trejo. En la publicación se leía:

“RIO. Danny Trejo Jerónimo 1944-2025”.

Leguizamo malinterpretó la publicación original, que en realidad se trataba de un homenaje en vida a Danny Trejo por su trayectoria en Hollywood.

El comediante John Leguizamo no borró su publicación pese al error que cometió/X

Leguizamo no borró la publicación

A pesar del error, John Leguizamo —compañero de Trejo en la película Bob Trevino Likes It (2025)— no eliminó el post, lo que le valió varias críticas en publicaciones posteriores: