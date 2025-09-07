¿Murió Danny Trejo? Compañero en Hollywood hace publicación para despedirlo

Danny Trejo, mejor conocido como ‘Machete’, tuvo que salir a aclarar falsos rumores sobre su supuesta muerte, luego de que circulara en redes sociales información que incluso fue retomada por otro artista y compañero del actor de 81 años en una reciente película.
“Estoy muy vivo”, aclara Trejo
El actor estadounidense de raíces mexicanas utilizó su cuenta de Instagram para negar los rumores que lo daban por muerto, asegurando que se trata de una noticia falsa:
“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, escribió en una historia.
La confusión comenzó con John Leguizamo
Los rumores tomaron fuerza el fin de semana luego de que el actor y comediante colombiano John Leguizamo compartiera en su Instagram una imagen que parecía anunciar la muerte de Trejo. En la publicación se leía:
“RIO. Danny Trejo Jerónimo 1944-2025”.
Leguizamo malinterpretó la publicación original, que en realidad se trataba de un homenaje en vida a Danny Trejo por su trayectoria en Hollywood.
Leguizamo no borró la publicación
A pesar del error, John Leguizamo —compañero de Trejo en la película Bob Trevino Likes It (2025)— no eliminó el post, lo que le valió varias críticas en publicaciones posteriores:
“¿Por qué publicas que Machete murió?”,
“@officialdannytrejo está vivo John, esas fueron noticias falsas”,
“Estoy bastante seguro de que @officialdannytrejo está vivo”,
fueron algunos de los comentarios que recibió el actor colombiano.