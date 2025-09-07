Carlo Acutis es canonizado como el primer santo millennial y “influencer de Dios”

La Iglesia Católica declaró santo a Carlo Acutis, conocido mundialmente como el “influencer de Dios”, durante una ceremonia encabezada por el Papa León XIV este 7 de septiembre de 2025 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Con este hecho histórico, se convierte en el primer santo millennial reconocido oficialmente por la Iglesia.
Un joven de fe en la era digital
Nacido en 1991 en Londres y criado en Milán, Carlo destacó por su pasión por la informática y por usar las tecnologías para compartir su fe. A los 15 años, mientras enfrentaba una leucemia que terminó con su vida en 2006, creó una página web dedicada a documentar milagros eucarísticos, con el objetivo de acercar la religión a nuevas generaciones.
Su trabajo digital le valió el apodo de “patrono de Internet”, pues demostró que las herramientas tecnológicas podían ser un canal de evangelización.
Camino a la santidad
Carlo Acutis fue beatificado en 2020 tras el reconocimiento de un milagro en Brasil, donde un niño se recuperó de un trastorno pancreático después de tocar una reliquia suya. Posteriormente, en 2022, en Costa Rica, una joven recuperó funciones vitales tras un accidente en bicicleta, hecho que fue aceptado por la Iglesia como el segundo milagro necesario para la canonización.
Durante la ceremonia, miles de fieles celebraron su canonización como un referente espiritual para las nuevas generaciones. Su tumba en Asís muestra a Carlo vestido con jeans y tenis, resaltando la cercanía de su figura con los jóvenes.
La canonización de Acutis marca un momento histórico: la Iglesia reconoce por primera vez a un santo nacido en la era digital, cuya fe y testimonio trascendieron gracias a internet.