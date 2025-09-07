Carlo Acutis es canonizado como el primer santo millennial y “influencer de Dios”

El joven que evangelizaba en internet fue declarado santo en el Vaticano tras el reconocimiento de dos milagros

Mariana Alcántara Contreras
7 de Septiembre de 2025
Carlo Acutis es canonizado como el primer santo millennial y “influencer de Dios”
Su trabajo digital le valió el apodo de “patrono de Internet”. | AP

La Iglesia Católica declaró santo a Carlo Acutis, conocido mundialmente como el “influencer de Dios”, durante una ceremonia encabezada por el Papa León XIV este 7 de septiembre de 2025 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Con este hecho histórico, se convierte en el primer santo millennial reconocido oficialmente por la Iglesia.

Con este hecho histórico, se convierte en el primer santo millennial reconocido oficialmente por la Iglesia. / AP
Con este hecho histórico, se convierte en el primer santo millennial reconocido oficialmente por la Iglesia. / AP

Un joven de fe en la era digital

Nacido en 1991 en Londres y criado en Milán, Carlo destacó por su pasión por la informática y por usar las tecnologías para compartir su fe. A los 15 años, mientras enfrentaba una leucemia que terminó con su vida en 2006, creó una página web dedicada a documentar milagros eucarísticos, con el objetivo de acercar la religión a nuevas generaciones.

Su trabajo digital le valió el apodo de “patrono de Internet”, pues demostró que las herramientas tecnológicas podían ser un canal de evangelización.

Camino a la santidad

Carlo Acutis fue beatificado en 2020 tras el reconocimiento de un milagro en Brasil, donde un niño se recuperó de un trastorno pancreático después de tocar una reliquia suya. Posteriormente, en 2022, en Costa Rica, una joven recuperó funciones vitales tras un accidente en bicicleta, hecho que fue aceptado por la Iglesia como el segundo milagro necesario para la canonización.

Nacido en 1991 en Londres y criado en Milán, Carlo destacó por su pasión por la informática y por usar las tecnologías para compartir su fe. / AP
Nacido en 1991 en Londres y criado en Milán, Carlo destacó por su pasión por la informática y por usar las tecnologías para compartir su fe. / AP

Durante la ceremonia, miles de fieles celebraron su canonización como un referente espiritual para las nuevas generaciones. Su tumba en Asís muestra a Carlo vestido con jeans y tenis, resaltando la cercanía de su figura con los jóvenes.
La canonización de Acutis marca un momento histórico: la Iglesia reconoce por primera vez a un santo nacido en la era digital, cuya fe y testimonio trascendieron gracias a internet.


La canonización de Acutis marca un momento histórico. / AP

La canonización de Acutis marca un momento histórico. / AP

TE PUEDE INTERESAR

Aumento de 2 pesos al pasaje en Ciudad de México: ¿Cuáles rutas y desde cuándo?

Contra | 07/09/2025

Aumento de 2 pesos al pasaje en Ciudad de México: ¿Cuáles rutas y desde cuándo?
La Arrolladora, Moenia y Julio Preciado encabezan la cartelera del 15 de septiembre en CDMX

Contra | 07/09/2025

La Arrolladora, Moenia y Julio Preciado encabezan la cartelera del 15 de septiembre en CDMX
¿Cuánto costará la cena mexicana del 16 de septiembre 2025?

Contra | 07/09/2025

¿Cuánto costará la cena mexicana del 16 de septiembre 2025?
Te recomendamos
Aumento de 2 pesos al pasaje en Ciudad de México: ¿Cuáles rutas y desde cuándo?
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO

 