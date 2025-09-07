La Arrolladora, Moenia y Julio Preciado encabezan la cartelera del 15 de septiembre en CDMX

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las noches más importantes del año: el Grito de Independencia. Este 15 de septiembre de 2025, las 16 alcaldías ofrecerán conciertos gratuitos con artistas de diferentes géneros, desde la música de banda hasta el pop y la salsa, en escenarios abiertos para toda la ciudadanía.
El Zócalo capitalino
La fiesta principal se concentrará en la Plaza de la Constitución, donde se presentará La Arrolladora Banda El Limón, acompañada de Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza. El espectáculo comenzará a partir de las 20:00 horas y será el cierre estelar de la jornada.
Alcaldías con artistas confirmados
* Azcapotzalco: Pequeños Musical y el salsero Willie González.
* Benito Juárez: el Mariachi Gamamil y Moenia, que subirá al escenario alrededor de las 23:30 horas.
* Coyoacán: el salsero Alberto Barros animará la explanada de la alcaldía.
* Cuauhtémoc: Julio Preciado, ícono de la banda sinaloense, ofrecerá su show desde las 17:00 horas.
* Magdalena Contreras: la fiesta estará a cargo de Los Socios del Ritmo.
* Miguel Hidalgo: se presentarán Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita y el Grupo Contraste, hacia las 23:00 horas.
* Tlalpan: espectáculo con Alberto Barros y Víctor García.
* Xochimilco: la celebración tendrá a Mariana Seoane y Jorge Carmona.
* Milpa Alta: el Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani, el Mariachi Oro Nacional y el salsero David Zahan.
* Iztapalapa: música en vivo con Rosy Arango y Diego Morán.
* Tláhuac: presentación del cantante regional Israel Valdéz.
Otras alcaldías como Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco aún tienen artistas por confirmar, aunque también se espera que presenten actividades musicales y culturales.
Con esta programación, el gobierno capitalino busca garantizar una celebración gratuita, familiar y segura en cada demarcación. Los conciertos ofrecen variedad de géneros, desde la cumbia y la banda hasta el pop y el mariachi, con artistas de renombre y grupos populares que harán vibrar a la CDMX la noche del Grito.