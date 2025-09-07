La Arrolladora, Moenia y Julio Preciado encabezan la cartelera del 15 de septiembre en CDMX

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las noches más importantes del año: el Grito de Independencia. Este 15 de septiembre de 2025, las 16 alcaldías ofrecerán conciertos gratuitos con artistas de diferentes géneros, desde la música de banda hasta el pop y la salsa, en escenarios abiertos para toda la ciudadanía.

El espectáculo comenzará a partir de las 20:00 horas . / @laarrolladoraoficial

El Zócalo capitalino

La fiesta principal se concentrará en la Plaza de la Constitución, donde se presentará La Arrolladora Banda El Limón, acompañada de Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza. El espectáculo comenzará a partir de las 20:00 horas y será el cierre estelar de la jornada.

Alcaldías con artistas confirmados

* Azcapotzalco: Pequeños Musical y el salsero Willie González.

* Benito Juárez: el Mariachi Gamamil y Moenia, que subirá al escenario alrededor de las 23:30 horas.

* Coyoacán: el salsero Alberto Barros animará la explanada de la alcaldía.

* Cuauhtémoc: Julio Preciado, ícono de la banda sinaloense, ofrecerá su show desde las 17:00 horas.

* Magdalena Contreras: la fiesta estará a cargo de Los Socios del Ritmo.

* Miguel Hidalgo: se presentarán Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita y el Grupo Contraste, hacia las 23:00 horas.

En la Alcaldía Azcapotzalco se presentaránPequeños Musical y el salsero Willie González. / FB

* Tlalpan: espectáculo con Alberto Barros y Víctor García.* Xochimilco: la celebración tendrá a Mariana Seoane y Jorge Carmona.* Milpa Alta: el Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani, el Mariachi Oro Nacional y el salsero David Zahan.* Iztapalapa: música en vivo con Rosy Arango y Diego Morán.* Tláhuac: presentación del cantante regional Israel Valdéz.

Otras alcaldías como Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco aún tienen artistas por confirmar, aunque también se espera que presenten actividades musicales y culturales.

Con esta programación, el gobierno capitalino busca garantizar una celebración gratuita, familiar y segura en cada demarcación. Los conciertos ofrecen variedad de géneros, desde la cumbia y la banda hasta el pop y el mariachi, con artistas de renombre y grupos populares que harán vibrar a la CDMX la noche del Grito.

Los conciertos ofrecen variedad de géneros, desde la cumbia y la banda hasta el pop y el mariachi. / Pixabay