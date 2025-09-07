Lluvias y granizo paralizan la CDMX: alcaldías en alerta y transporte afectado

La tarde del 7 de septiembre de 2025, la Ciudad de México vivió una intensa tormenta acompañada de granizo que dejó inundaciones, caos vial y complicaciones en el transporte público.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas naranja y amarilla en al menos siete alcaldías, por pronósticos de lluvias de entre 15 y 49 milímetros y presencia de tormentas eléctricas. En alerta naranja quedaron Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, mientras que Coyoacán y Cuajimalpa se mantuvieron en alerta amarilla.

El parque de diversiones Six Flags México, ubicado en Tlalpan, reportó afectaciones. / FB: Adrian Bautista

Las precipitaciones provocaron encharcamientos severos en vialidades como Periférico Sur, además de afectaciones en mercados y tianguis de Tlalpan, donde el drenaje colapsó por acumulación de basura.

El transporte público también registró complicaciones: el Tren Ligero suspendió parte de su servicio tras la caída de un rayo en la estación Xotepingo, limitando su operación entre Xochimilco y Estadio Azteca, con apoyo de RTP hasta Tasqueña. La estación Ciudad Jardín, en Coyoacán, cerró por inundaciones, y el Cablebús Línea 1 detuvo actividades de manera temporal por tormenta eléctrica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas naranja y amarilla en al menos siete alcaldías. / X

El parque de diversiones Six Flags México, ubicado en Tlalpan, reportó afectaciones por la acumulación de agua en varias zonas.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades exhortaron a la población a mantener limpias las coladeras, evitar cruzar vialidades inundadas, no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y extremar precauciones al conducir. También se pidió apoyar a personas en situación vulnerable como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

