Julio Preciado es hospitalizado de emergencia: este es su estado de salud

El cantante Julio Preciado, de 58 años, fue hospitalizado de emergencia la noche del miércoles 10 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa, luego de presentar complicaciones respiratorias que derivaron en un cuadro de neumonía.

Hasta el momento, se mantiene en duda su participación en las celebraciones del 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc. / IG: Julio Preciado

El exvocalista de la Banda El Recodo compartió un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

“Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo. Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días”, explicó el intérprete.

El exvocalista de la Banda El Recodo compartió un mensaje en sus redes sociales . / Captura de pantalla

Preciado agradeció la atención recibida en el Hospital Alhma Medical Center, así como las muestras de cariño del público que ha seguido de cerca su trayectoria.

Aunque su estado no es considerado grave, los médicos recomendaron reposo y cuidados especiales para evitar complicaciones, tomando en cuenta que en los últimos años el artista se ha sometido a tratamientos delicados, incluyendo un trasplante de riñón.

Hasta el momento, se mantiene en duda su participación en las celebraciones del 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde tenía programada una presentación dentro de las fiestas patrias.

El cantante reiteró que seguirá las indicaciones médicas y confía en recuperarse pronto para volver a los escenarios.

Aunque su estado no es considerado grave, los médicos recomendaron reposo. / FB: Julio Preciado