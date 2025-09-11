Atentados a las Torres Gemelas 24 años: Estas películas tratan sobre la tragedia del 11 de septiembre

A propósito de que este miércoles 11 de septiembre se conmemoran 24 años de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, a continuación te presentamos algunas de las mejores películas y documentales basados en esta lamentable hecho histórico.

Aquel martes 11 de septiembre de 2001, siendo las 7:14 AM, hora local, marcó un antes y después en la vida de Estados Unidos y de todo el mundo, pues ante los ojos de millones de personas se perpetró un atentado terrorista orquestado por Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, en el que dos aviones comerciales con pasajeros a bordo fueron secuestrados para posteriormente estrellarse contra las Torres del World Trade Center, lugar en donde miles de personas trabajaban.

E 11 de septiembre de 2001 dos aviones se estrellaron contra las Torres gemelas.

Tanto el plan terrorista para consumar esta tragedia, como las historias de los fallecidos y sobrevivientes que dejó el atentado fueron inspiración para grabar varias películas y documentales, algunos de los cuales te mencionamos a continuación para que los conozcas.

Películas sobre al atetado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre

"United 93" (2006)

Dirigida por Paul Greengrass, esta película dramatiza los eventos a bordo del vuelo United 93 que se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran tomar el control del avión.

'World Trade Center' es una película de 2006 dirigida por Oliver Stone.

"World Trade Center" (2006)

Dirigida por Oliver Stone, la película cuenta la historia de los oficiales de la policía de la Autoridad Portuaria que quedaron atrapados bajo los escombros de las Torres Gemelas.

"Extremely Loud & Incredibly Close" (2011)

Basada en la novela de Jonathan Safran Foer, esta película dirigida por Stephen Daldry sigue a un joven que busca respuestas después de perder a su padre en el ataque.

"Reign Over Me" (2007)

Dirigida por Mike Binder, la película aborda cómo el trauma de los eventos del 11 de septiembre afecta a un hombre que perdió a su familia en los ataques.

"The Report" (2019)

Dirigida por Scott Z. Burns, aunque no trata directamente sobre el 11 de septiembre, explora las consecuencias de la guerra contra el terrorismo y el uso de tortura por parte de la CIA, temas que están profundamente conectados con el contexto del 11 de septiembre.

'Fahrenheit 9/11' fue un polémico documental enfocado en el Presidente George W. Bush.

Documentales sobre al atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre

"Fahrenheit 9/11" (2004)

Dirigido por Michael Moore, este documental examina el impacto de los ataques y las políticas del presidente George W. Bush.

"9/11" (2002)

Un documental de dos horas realizado por los hermanos Jules y Gedeon Naudet, que proporciona un testimonio en primera persona de los eventos del 11 de septiembre.

"The Falling Man" (2006)

Dirigido por Henry Singer, explora la historia detrás de la famosa fotografía de un hombre que se lanzó desde una de las Torres Gemelas.

"Inside the Twin Towers" (2002)

Parte de la serie de documentales "The History Channel", ofrece una visión detallada de la experiencia de aquellos atrapados en las torres.

"102 Minutes That Changed America" (2008)

Un documental de la cadena History que presenta imágenes en tiempo real de los eventos del 11 de septiembre, con un enfoque en los momentos cruciales.