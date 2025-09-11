Atentado de las Torres Gemelas 24 años: ¿Cuántas personas murieron y cuántos heridos hubo?

Hoy es el aniversario de la tragedia que sacudió a todo el mundo, hace 24 años, cuatro vuelos provenientes de distintos aeropuertos de Estados Unidos fueron secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda.

Dos de los cuatro aviones fueron impactados en las Torres Gemelas del World Trade Center (WTC) de la ciudad de Nueva York, los otros dos se estrellaron en las instalaciones del Pentágono y otro en un campo de Pennsylvania.

Este suceso se registró como uno de los peores ataques registrados en la historia de Estados Unidos. Debido a que dos de los cuatro aviones secuestrados fueron impactados directamente en una de las atracciones más populares del país y de la ciudad de Nueva York.

Fotografía tomada segundos después de que un avión impactara una de las Torres Gemelas

¿Cuántas personas perdieron la vida?

De acuerdo con cifras oficiales, 2,977 personas perdieron la vida en el atentado terrorista, de las cuáles no solo murieron las personas que estuvieron a bordo de los aviones si no también, bomberos, personas que se encontraban trabajando en las torres.

2,753 personas eran de la ciudad de Nueva York.

Los aviones que impactaron las Torres Gemelas

El primer avión con 92 pasajeros a bordo y 5 terroristas se estrelló a las 8:46 a.m. en la Torre Norte del WTC, mientras que el segundo avión tenía a bordo 65 pasajeros y 5 terroristas, el avión fue impactado en la Torre Sur a las 9:03 a.m.

Afortunadamente, las personas de la Torre Sur tuvieron tiempo de escapar de la torre tras ver lo ocurrido minutos antes de la Torre Norte.

Así se veían las dos Torres Gemelas antes de la tragedia 9/11

Objetivo fallido



En cuanto a los otros aviones, el tercer avión que fue impactado en las instalaciones del Pentágono tenía a bordo 64 personas y tras el impacto 184 personas fallecieron en Virginia a las 9:43 a.m.

El cuarto avión tenía a bordo 44 personas y 4 terroristas, se dice que este avión tenía como objetivo estrellarse en el Capitolio del País, en Washington D.C.

Este avión se estrelló a las 10:06 a.m. en un campo ya que los pasajeros intentaron retomar el control de la cabina de vuelo.

Según la oficina del médico forense sólo el 60% de las víctimas mortales han logrado ser identificadas.

Así se veía uno de los restaurantes dentro de una de las Torres Gemelas

Heridos

Este trágico suceso tuvo como resultado además de las miles de muertes, 6,000 personas heridas, sin contar las personas que sufrieron traumas psicológicos debidl al gran impacto y terror que este suceso provocó.