Así será el Festival del Terror 2025 en Six Flags México: Horarios y precios

Six Flags México anunció el arranque de la edición número 13 del Festival del Terror, considerado ya como el evento de miedo más importante del país. Este año promete ser el más grande de su historia, con espectáculos inéditos, atracciones renovadas y experiencias que pondrán a prueba hasta a los más valientes.

Six Flags México anunció el arranque de la edición número 13 del Festival del Terror/iStock

Cirque Du Grotesque y el regreso del Cortejo Siniestro

La gran novedad del 2025 será el “Cirque Du Grotesque”, un show que fusiona circo y terror con impresionantes acrobacias nunca antes vistas.

A este se suma el regreso del clásico “Cortejo Siniestro”, el desfile en el que criaturas monstruosas invaden cada rincón del parque para sembrar pesadillas entre los visitantes.

Ocho atracciones para desafiar el miedo

El Festival contará con ocho casas de terror, incluidas dos traídas directamente de Knott’s Scary Farm, pionero de este tipo de experiencias.

Estas son las atracciones confirmadas:

No me sigas : inspirada en la primera película original en español de Blumhouse, filmada en CDMX.

The Conjuring Universe : el museo de los Warren abre sus puertas con Annabelle, la Monja y otros demonios.

Widows : residencia de ancianos invadida por habitantes poseídos por arañas.

Cinema Slashers : asesinos clásicos del cine de terror cobran vida.

Guillotina : una secta sacrifica víctimas en un monasterio olvidado.

Criptas : laberintos oscuros con criaturas sedientas de sangre.

Rancho Masacre : la familia más macabra da la “bienvenida” a los visitantes.

Killer Clowns: payasos que convierten la risa en auténticas pesadillas.

El Pase de Atracciones estará disponible tanto en línea como en las taquillas del parque, con acceso a todas las experiencias.

El Pase de Atracciones estará disponible tanto en línea como en las taquillas del parque/iStock

Kids Boo Fest: diversión para los más pequeños

Durante el día, el parque también ofrecerá actividades familiares con el Kids Boo Fest, que incluye:

Dulce o Truco , con personajes amigables regalando sorpresas.

Boo Parade , encabezado por los Looney Tunes.

Entre Dulces y Caramelos, un show protagonizado por brujitas divertidas.

Fechas del Festival del Terror 2025

El Festival del Terror 2025 se llevará a cabo en Six Flags México del 11 de septiembre al 17 de noviembre. Además, llegará a Hurricane Harbor Oaxtepec del 4 de octubre al 2 de noviembre, transformando el parque acuático en un verdadero oasis del miedo.