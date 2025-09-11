AICM suspenderá vuelos el 16 de septiembre por desfile aéreo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que el próximo lunes 16 de septiembre suspenderá temporalmente sus operaciones de vuelos comerciales entre las 9:00 y las 14:00 horas, debido al desfile aéreo militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

AICM suspenderá vuelos el 16 de septiembre por desfile militar/iStock

De acuerdo con el aviso oficial NOTAM A6215/25, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), durante ese periodo no se realizarán despegues ni aterrizajes en el aeropuerto capitalino para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas de las Fuerzas Armadas.

Se suspenden despegues y aterrizajes debido al desfile aéreo militar/iStock

La medida será aplicable únicamente en el AICM y una vez concluido el desfile las operaciones se reanudarán de manera normal. El operativo se lleva a cabo en coordinación con la AFAC, SENEAM, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la propia administración del aeropuerto.

El AICM pidió a los pasajeros con vuelos programados para ese día que consulten con sus aerolíneas posibles ajustes en itinerarios, ya que podrían registrarse retrasos o reprogramaciones por la suspensión temporal de actividades.