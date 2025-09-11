Bono inaugural de CFE Fibra E marca un hito en el mercado mexicano

CFE Fibra E, el único vehículo de inversión con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) administrado por CFECapital, hizo historia al colocar su primer bono por 725 millones de dólares, con la mayor demanda y sobresuscripción registrada para cualquier Fibra o Fibra E en México, y con la sobresuscripción más alta para cualquier emisor de América Latina en 2025. La demanda máxima alcanzó los 6,300 millones de dólares, casi diez veces el monto originalmente anunciado de 650 millones de dólares.

La CFE Fibra E alcanzó una colocación histórica/ Energía Hoy

La solidez de las órdenes de compra, con más de 200 inversionistas internacionales, permitió aumentar la colocación en 75 millones de dólares respecto al monto originalmente anunciado y obtener una tasa cupón de 5.875%, alineada con un bono comparable de la CFE. La emisión se mantuvo dentro de los lineamientos del contrato de CFE Fibra E en materia de prudencia financiera, reforzando la confianza en este activo estratégico de la Nación y en los planes energéticos y económicos que impulsa la directora general, Emilia Calleja Alor, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El bono cuenta con la misma calificación que los instrumentos del Gobierno de México y de la CFE: BBB por S&P Global Ratings y BBB- por Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable. Esto se debe al modelo exclusivo de negocio de la RNT y al papel de CFE Fibra E en atraer recursos financieros hacia proyectos estratégicos de transmisión eléctrica.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, participó como inversionista ancla de la transacción, demostrando apoyo al plan de inversión de la CFE y del Gobierno de México, así como confianza en las políticas y prácticas de la CFE en desarrollo y operación de infraestructura de transmisión.

Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la RNT e impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030/ Energía Hoy

Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la RNT e impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y sostenible para hogares, escuelas, comercios e industrias del país.

Esta operación incrementa los rendimientos para los tenedores de la CFE Fibra E y eleva el valor del vehículo, potenciando su capacidad de catalizar inversiones adicionales en la RNT. CFE Fibra E se consolida así como un referente del mercado y una alternativa sólida con respaldo institucional para participar en la infraestructura energética de México.

CFECapital, como administrador de CFE Fibra E, reafirma su compromiso con una gestión profesional, responsable, transparente y alineada con las mejores prácticas del mercado, monitoreando oportunidades que generen valor para los inversionistas.