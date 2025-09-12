¿Cambiarás dólares? El peso cierra fuerte este viernes 12 de septiembre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 12 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.
El peso mexicano quedó en 18.48 pesos por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 11 de septiembre.
El valor de dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme
- 17.70 a la compra.
- 19:10 a la venta.
Banco Azteca:
- 17.35 a la compra
- 18.94 a la venta.
BBVA Bancomer:
- 17.57 a la compra.
- 18.76 a la venta.
Banorte:
- 17.50 a la compra.
- 19.00 a la venta.
Banamex:
- 17.90 a la compra.
- 18.94 a la venta.
Scotiabank:
- 17.60 a la compra.
- 19.30 a la venta.