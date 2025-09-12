¿Cambiarás dólares? El peso cierra fuerte este viernes 12 de septiembre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
12 de Septiembre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 12 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.

El  peso mexicano quedó en 18.48 pesos por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 11 de septiembre.

El valor de dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.70 a la compra.
  • 19:10 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.35 a la compra
  • 18.94 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.57 a la compra.
  • 18.76 a la venta.

Banorte:

  • 17.50 a la compra.
  • 19.00 a la venta.

Banamex:

  • 17.90 a la compra.
  • 18.94 a la venta.

Scotiabank:

  • 17.60 a la compra.
  • 19.30 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
