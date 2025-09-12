¿Dalílah Polanco fue parte de la secta NXIVM? Esto dijo en La Casa de los Famosos

En un giro inesperado dentro de La Casa de los Famosos México 2025, Dalílah Polanco soltó una bomba que dejó a más de uno con la boca abierta: reconoció que formó parte de NXIVM, la secta que fue expuesta como una red de tráfico sexual internacional.

Durante una conversación con el conductor Shiky, aparentemente posterior a la gala de nominación, Dalílah abordó sin rodeos el tema que hasta ahora nunca había mencionado en entrevistas ni redes sociales:

“Estuve en una secta, sí, NXIVM”, dijo.

Aunque Shiky pareció restarle importancia con un “A la gente le gusta eso”, pero ella replicó:

“¿Alguna vez oíste de eso?... Te lo sé, porque como han habido un chin$% de sectas”.

El diálogo no se extendió, pero fue suficiente para que las redes sociales estallaran con teorías, críticas y mensajes de apoyo. La actriz, conocida por su trabajo en televisión, se suma a otras figuras públicas que han sido vinculadas con esta organización.

Dalílah poco dijo sobre su participación en NXIVM / Redes Sociales

¿Qué fue NXIVM?

NXIVM (nexium) se presentaba como una empresa de "autoayuda", pero funcionaba como una secta liderada por Keith Raniere. Sus talleres costaban hasta 5 mil dólares y requerían firmar acuerdos de confidencialidad. Detrás del disfraz de superación personal, se ocultaba un oscuro sistema de abuso, manipulación y sometimiento.

Raniere creó el grupo DOS, donde las mujeres eran clasificadas como "esclavas" o "amas". Debían reclutar nuevas esclavas, entregar material comprometedor y someterse a tareas degradantes.

El líder incluso mantenía relaciones sexuales con sus seguidoras, imponía dietas extremas y ejercía un control total sobre sus vidas. En 2018, Raniere fue arrestado en Puerto Vallarta, tras huir de Estados Unidos. Desde entonces, el caso ha sido documentado en reportajes, podcasts y series de televisión.

La actriz sorprendió con sus revelaciones dentro del reality / Redes Sociales

¿Dalílah fue víctima?

Aunque Dalílah Polanco no dio detalles sobre su papel en NXIVM ni el tiempo que estuvo dentro, su revelación reactivó la conversación pública sobre las implicaciones del caso, en especial para las mujeres del medio artístico que fueron parte de la organización.

Hasta el momento, ni la actriz ni su equipo han emitido un comunicado para ampliar la información. Sin embargo, los fans esperan que esta confesión pueda abrir la puerta a una conversación más profunda sobre manipulación, poder y abuso emocional dentro de este tipo de grupos.

Polanco no ha sido la única actriz que ha pertenecido a una secta / Redes Sociales