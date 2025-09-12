VIDEO: Martha Higareda y Lewis Howes revelan el género de sus gemelos

¡Sorpresa, fans! Martha Higareda y Lewis Howes acaban de anunciar que esperan gemelas. La revelación ocurrió el 12 de septiembre de 2025, durante una conferencia organizada por Howes, donde invitaron al público a participar en una dinámica para descubrir el género de sus bebés. Con luces rosas iluminando el escenario y el público contando hasta tres, el ambiente se llenó de emoción al confirmar que serán dos niñas.

Martha Higareda y Lewis Howes acaban de anunciar que esperan gemelas/Ig: marthahigareda

Un momento lleno de emoción

Vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su embarazo, Martha Higareda compartió el escenario con su esposo, quien lucía un atuendo en negro. Juntos, abrazados, anunciaron la feliz noticia mientras el escenario se llenaba de humo rosa, sellando el momento con un tierno abrazo y palabras de amor frente a los asistentes.

La revelación llega tras un proceso complejo para la actriz, quien en entrevistas anteriores habló sobre los obstáculos que enfrentó para lograr embarazarse. Higareda explicó que se sometió a una cirugía para retirar miomas grandes que afectaban su capacidad reproductiva. Gracias a este procedimiento y al cuidado médico posterior, la actriz finalmente pudo cumplir su anhelo de convertirse en madre, lo que ha incrementado la expectación y el apoyo hacia ella en redes sociales.

Martha Higareda y Lewis Howes unieron sus vidas en matrimonio el pasado 8 de febrero/Ig: marthahigareda y lewishowes

Reacciones en redes sociales

El anuncio de que serán dos niñas generó una ola de mensajes positivos en plataformas digitales. Seguidores de la actriz y del conferencista expresaron su alegría por la noticia y celebraron el camino de la pareja hacia la paternidad. El metraje difundido en Instagram fue ampliamente replicado en cuentas de fans y medios de entretenimiento, destacando la naturalidad y ternura del momento.