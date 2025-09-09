¡Más lluvias! ‘Mario’ podría impactar costas del Pacífico; cuatro estados en alerta

Mientras muchos se preparan para el Grito, el cielo ya prepara su propia fiesta con rayos, viento y agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una zona de baja presión en el Pacífico podría convertirse en el ciclón tropical ‘Mario’, con 80% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días.

Según el reporte más reciente, el fenómeno —vinculado a la onda tropical número 31— se ubica a 280 km al sur-sureste del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste, con dirección hacia las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

“De confirmarse su evolución, este sistema sería nombrado oficialmente como ‘Mario’”, informó Conagua.

Una zona de baja presión podría convertirse en el ciclón tropical ‘Mario’ / Especial

¿Cuándo y dónde podría formarse?

De acuerdo con el SMN:

Hay 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas .

Y un 80% de probabilidad en siete días , justo después de las fiestas patrias.

Se mueve hacia el oeste-noroeste, sobre aguas cálidas que podrían fortalecerlo.

Las costas afectadas serían las de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero / FREEPIK

Estados en riesgo por ‘Mario’

Aunque todavía no hay trayectoria definida, los primeros modelos indican que el fenómeno podría generar afectaciones entre el 14 y 16 de septiembre, particularmente en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

También se prevén lluvias intensas, oleaje elevado y vientos fuertes en Baja California Sur, aunque esto dependerá de la evolución del sistema en las próximas horas.

Mientras muchos compran pozole y trajes típicos, la naturaleza tiene otros planes. Las autoridades ya emitieron alerta preventiva y recomiendan estar pendientes de los próximos reportes del SMN y Protección Civil.

La llegada del ciclón 'Mario' podría ser entre el 14 y 16 de septiembre / FREEPIK