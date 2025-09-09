¿Abrirán los bancos el 15 y 16 de septiembre? Aquí te decimos

Conoce cómo operarán las sucursales bancarias durante el puente de Fiestas Patrias y qué servicios estarán disponibles para los usuarios

Mariana Alcántara Contreras
9 de Septiembre de 2025
¿Abrirán los bancos el 15 y 16 de septiembre? Aquí te decimos
Las autoridades financieras sugieren a los clientes anticipar pagos o trámites presenciales. | Pixabay

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que el lunes 15 de septiembre de 2025 los bancos abrirán en sus horarios habituales, por lo que los usuarios podrán realizar operaciones con normalidad en ventanillas.

En contraste, el martes 16 de septiembre, día en que se conmemora el inicio de la Independencia de México, será feriado bancario y todas las sucursales permanecerán cerradas a nivel nacional.

CNBV confirmó que el lunes 15 de septiembre de 2025 los bancos abrirán en sus horarios habituales. / Pixabay
Servicios disponibles durante el cierre

Aunque las ventanillas no estarán en operación el 16 de septiembre, los usuarios podrán acceder a distintos servicios que funcionarán con normalidad:

* Cajeros automáticos (ATM) operarán las 24 horas.
* Banca en línea y aplicaciones móviles estarán disponibles para realizar transferencias, pagos y consultas.
* Corresponsales bancarios, como supermercados y tiendas de conveniencia, permitirán operaciones básicas como depósitos o retiros.

El cierre del 16 de septiembre es parte del calendario oficial de la CNBV. / Pixabay
Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades financieras sugieren a los clientes anticipar pagos o trámites presenciales y realizarlos el lunes 15 de septiembre. Para quienes trabajen en instituciones financieras durante el día festivo, la Ley Federal del Trabajo establece que deberán recibir pago triple por ser una jornada de descanso obligatorio.

El cierre del 16 de septiembre es parte del calendario oficial de la CNBV, que año con año contempla los días de asueto obligatorios. Esta medida busca alinearse con la celebración nacional y garantizar el derecho al descanso de los trabajadores bancarios, al tiempo que mantiene habilitados los canales digitales y electrónicos para la atención de los clientes.
Esta medida busca alinearse con la celebración nacional y garantizar el derecho al descanso de los trabajadores bancarios. / Pixabay

