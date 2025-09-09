LEGO celebra el Día de Muertos con un set de edición limitada: ¡Descubre todos los detalles!

LEGO sorprende con un set especial por el Día de Muertos

Laura Reyes Medrano
9 de Septiembre de 2025
LEGO rinde homenaje a una de las festividades más importantes de México | LEGO

LEGO ha lanzado una set especial para conmemorar el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes en México. Se llama Altar de Muertos y viene con todo lo que hace única esta tradición mexicana. 

Set especial de Día de Muertos/LEGO
Lo que trae el set

El diseño es doble cara: 

  • Calavera decorada: un lado tiene una calaverita de azúcar con flores LEGO súper coloridad, perfectas para amantes de los detalles.
  • Altar de Muertos: al voltear el set, aparece un altar completo con arco floral, pan de muerto, frutas, velas y hasta papel picado.
El diseño es doble cara/LEGO
Precio y dónde conseguirlo

El set cuesta $349 MXN  y ya está disponible en la tienda oficial de LEGO México. Dado que es una edición limitada, se recomienda adquirirlo cuanto antes para asegurar su disponibilidad.

Con 231 piezas, está pensado para niños desde 9 años, pero a cualquier fan de LEGO y amante de las tradiciones mexicanas le encantará.

ya está disponible en la tienda oficial de LEGO México/LEGO
LO ÚLTIMO

 