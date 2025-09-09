Apple Event 2025 EN VIVO: iPhone 17 Air, Apple Watch y los nuevos lanzamientos de la marca

Conoce precios, características y colores de todos los dispositivos anunciados

Laura Reyes Medrano
9 de Septiembre de 2025
Apple Event 2025 EN VIVO: iPhone 17 Air, Apple Watch y los nuevos lanzamientos de la marca
Lanzan el iPhone 17 junto con otros productos | X

El Apple Event 2025, titulado Wows a la vista (Awe Dropping), tuvo lugar en el icónico Apple Park, California, donde Tim Cook y su equipo revelaron las últimas innovaciones de la compañía. Una de las grandes sorpresas fue el nuevo iPhone 17 Air, diseñado para combinar ligereza, durabilidad y tecnología de punta, junto con actualizaciones de software y nuevos dispositivos de la marca. Te contamos todos los detalles, características, colores y precios.

AirPods Pro 3: audio mejorado y funciones inteligentes

Los AirPods Pro 3 incorporan mejoras significativas:

  • Audio espacial avanzado con mayor control del flujo de sonido.

  • Active Noise Cancellation cuatro veces más potente que la versión anterior.

  • Traducción en tiempo real durante conversaciones gracias a Apple Intelligence.

  • Diseño ajustado para entrenamientos, resistente al sudor y al agua.

  • Monitoreo de actividad física: ritmo cardiaco, pasos y seguimiento de entrenamientos.

  • Batería mejorada: 8 horas en modo ANC y 10 horas en modo Transparency.

  • Precio: $249 dólares.

Nuevos AirPods Pro 3 / X
Nuevos AirPods Pro 3 / X

 

Apple Watch Series 11, SE3 y Ultra 3: más salud y durabilidad

  • Series 11: pantalla Liquid Glass más clara, detección de hipertensión y sueño, batería de 24 horas. Colores: Jetblack, Silver, Rose Gold y Space Gray.

  • SE3: chip S10, gestos Double Tap, sensor de temperatura, carga más rápida. Colores: Starlight y Midnight.

  • Ultra 3: pantalla más brillante, Workout Buddy, conectividad satelital, batería de 42 horas. Colores: Negro y Titanio.

  • Precios: SE3 $249, Series 11 $399, Ultra 3 $799 dólares.

 

iPhone 17 y 17 Pro: la evolución de la gama alta

  • iPhone 17: Chip A19, pantalla Always On, Ceramic Shield 2, nueva batería de mayor duración. Colores Lavander, Mist Blue, Sage, Black y White.

    Precios: 

    256 GB: $19,999 pesos

    512 GB: $24,999 pesos

  • iPhone 17 Pro: Chip A19 Pro, Unibody, diseño más resistente, cámaras de última generación con ProRes Raw, duración de batería de hasta 39 horas. Colores: Silver, Deep Blue y Cosmic Orange.

    Precios: 

    256 GB: $28,499 pesos

    512 GB: $33,499 pesos

    1 TB: $38,499 pesos

  • iPhone 17 Pro Max: Triple cámara, Dual eSIM, Face ID, resistencia al agua IP68, MagSafe, Ceramic Shield 2, Botón de acción, Control de cámara, USB-C, Escáner LiDAR, Wi-Fi 7. Colores: Silver, Deep Blue y Cosmic Orange

    Precios:

    256 GB: $30,999 pesos

    512 GB: $35,999 pesos

    1 TB: $40,999 pesos

    2 TB: $50,999 pesos

     

iPhone 17 Air 2025: el futuro en tus manos

El iPhone 17 Air fue la verdadera estrella sorpresa del evento:

  • Diseño ultra delgado de 5.6 mm y cuerpo de titanio con Ceramic Shield 2 en ambos lados, combinando ligereza, durabilidad y estilo futurista.

  • Pantalla más grande y brillante, optimizada para reducir reflejos y mejorar visibilidad.

  • Chip A19: el CPU más rápido en un smartphone, eficiente y potente.

  • Cámaras: doble cámara de 48 MP, telefoto 2X, Center Stage frontal para selfies y video con campo de visión ampliado. Sensor cuadrado que ajusta automáticamente el encuadre y utiliza IA para optimizar fotos grupales.

  • Conectividad y batería: eSIM global, Personal Hotspot y AirDrop mejorados, batería de hasta 40 horas con nueva MagSafe.

  • Colores: Space Black, Cloud White, Sky Blue y Light Gold.

    Precios:

    256 GB: $25,999 pesos

    512 GB: $30,999 pesos

    1 TB: $35,999 pesos

 

 

