Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se pospone hasta noviembre en Chicago

La Corte Federal del Distrito Norte de Illinois en Chicago volvió a aplazar la audiencia judicial de Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La sesión, que estaba prevista para el 15 de septiembre, fue reprogramada y se llevará a cabo hasta noviembre de 2025.

Este no es el primer cambio de calendario en el proceso. La audiencia inicialmente estaba fijada para el 2 de junio, luego se movió al 15 de julio, posteriormente al 15 de septiembre, y ahora se reagendó por cuarta ocasión, lo que refleja la complejidad de la causa que enfrenta el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Contexto del juicio en Estados Unidos

Joaquín Guzmán López fue detenido en 2023 y enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas en Estados Unidos. Su proceso ha estado marcado por constantes ajustes de fechas, lo que ha generado especulación sobre los avances en las negociaciones con la fiscalía.

Uno de los puntos relevantes es que el gobierno de Estados Unidos confirmó que no solicitará la pena de muerte contra Guzmán López, lo que abre un margen de maniobra para su defensa. Este escenario aumenta las probabilidades de que se busque un acuerdo que permita reducir la condena a cambio de cooperación.

Posible vínculo con el caso de Ovidio Guzmán

El aplazamiento ocurre en paralelo al proceso contra su hermano, Ovidio Guzmán López, quien recientemente se declaró culpable en la misma corte de Chicago. Ambos forman parte de los “Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa que heredó influencia tras la captura de “El Chapo”.

Analistas señalan que el futuro judicial de Joaquín Guzmán López podría verse influenciado por los pasos de su hermano, ya que la estrategia de defensa estaría enfocada en conseguir beneficios legales similares.

Con esta nueva fecha, el caso permanecerá en suspenso al menos dos meses más. La audiencia de noviembre será clave para definir si se avanza hacia un juicio formal o si se concreta algún tipo de acuerdo con la fiscalía.

