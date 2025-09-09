¿Cuánto cuesta tramitar un testamento en México este septiembre de 2025?

Durante septiembre se lleva a cabo la campaña nacional “Mes del Testamento”, una iniciativa que busca fomentar la cultura de la prevención jurídica en México. Gracias a este programa, los costos para tramitar un testamento se reducen significativamente, con descuentos de entre 50 % y 75 %, e incluso gratuidad en casos especiales como adultos mayores en situación vulnerable.

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025?

Los precios varían según cada entidad federativa. De acuerdo con información del El Economista y colegios notariales, los costos estimados este año son:

CDMX : $3,800 pesos con notario en septiembre y octubre. A través de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) , adultos mayores pueden acceder a un costo preferencial desde $707.13 pesos .

Chihuahua : $507 pesos en la modalidad de testamento ológrafo (escrito a mano).

Otros estados: los costos se encuentran en un rango de $707 a $3,800 pesos, dependiendo de la entidad y del tipo de trámite.

¿Por qué es importante tramitarlo?

Hacer un testamento permite evitar conflictos legales entre familiares y largos juicios sucesorios. Sin este documento, los bienes se reparten según lo marca la ley, lo que puede generar disputas y procesos costosos.

Recomendaciones para aprovechar los descuentos

Infórmate del costo en tu estado, ya que varía según la entidad. Haz tu cita con anticipación, pues la demanda durante septiembre es alta. Considera los beneficios adicionales que algunas notarías ofrecen, como asesoría sin costo. No lo dejes al último: en algunos estados la campaña solo dura septiembre, aunque en otros se extiende hasta octubre.

