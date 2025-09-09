Peso Pluma rompe barreras: primer mexicano embajador en la Semana de la Moda de Nueva York 2025

El talento y la proyección global de Peso Pluma dieron un nuevo salto este 2025. El intérprete de corridos tumbados fue nombrado primer mexicano en ser embajador oficial de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), uno de los eventos más prestigiosos de la industria.

El anuncio se realizó en el icónico Rockefeller Center y confirma su participación como rostro de la edición Primavera-Verano 2026. Peso Pluma formará parte de la inauguración de la semana de moda, que se celebrará del 11 al 16 de septiembre, junto a reconocidas figuras de la moda y la música a nivel internacional.

Con esta distinción, su imagen se proyecta como símbolo de la cultura urbana mexicana en un escaparate global. / AP

Un mexicano que marca tendencia

El nombramiento coloca a Peso Pluma en una posición única dentro del mundo del estilo, ya que lo convierte en representante de una generación de artistas latinos que logran expandir su influencia más allá de la música. Con esta distinción, su imagen se proyecta como símbolo de la cultura urbana mexicana en un escaparate global.

Además de su rol como embajador, el cantante participará en NYFW Live, la plataforma que transmitirá en tiempo real los momentos más relevantes de la semana de la moda, permitiendo que millones de personas sigan de cerca su debut en este nuevo ámbito.

El nombramiento coloca a Peso Pluma en una posición única dentro del mundo del estilo. / IG

Trayectoria en la moda

Peso Pluma ya había mostrado interés en el universo de la alta costura. Durante este año asistió a desfiles de reconocidas marcas internacionales, lo que abrió el camino para su consolidación como referente en la intersección entre moda y música. Ahora, con este nombramiento, se posiciona como uno de los embajadores latinos más influyentes de la actualidad.

Orgullo mexicano en Nueva York

Este reconocimiento no solo impulsa la carrera del cantante, sino que también representa un logro significativo para México. Su presencia en la Semana de la Moda de Nueva York refuerza la visibilidad de la cultura latina y demuestra la capacidad de los artistas mexicanos para conquistar escenarios de prestigio internacional.



Ahora, con este nombramiento, se posiciona como uno de los embajadores latinos más influyentes de la actualidad. / IG