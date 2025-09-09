¿Dónde están las palmeras enfermas de CDMX que sustituirán?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el inicio del Programa Integral de Atención a Palmeras, que contempla retirar 1,500 ejemplares en fase terminal y reemplazarlos por árboles nativos que fortalezcan la biodiversidad y ayuden a combatir la isla de calor.

Árboles nativos sustituyen palmeras en CDMX 2025/SOBSE

CDMX inicia retiro de palmeras enfermas

Ante vecinos de la colonia Narvarte Poniente, en Benito Juárez, la mandataria capitalina Clara Brugada Molina dio el banderazo de salida al programa que atenderá la problemática fitosanitaria que afecta a miles de palmeras en la capital.

De las 15 mil palmeras canarias que existen en la ciudad, cerca de 9 mil presentan síntomas letales ocasionados por hongos y microorganismos, lo que representa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

“Queremos que donde antes había palmeras muertas ahora florezcan árboles majestuosos que nos ayuden a combatir la isla de calor y fortalezcan la biodiversidad”, declaró Brugada.

Clara Brugada arranca programa de sustitución de palmeras en CDMX/SOBSE

¿Dónde están las palmeras más afectadas?

El 86% de las palmeras enfermas se concentran en las alcaldías centrales de la CDMX:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Coyoacán

Miguel Hidalgo

En estas zonas iniciará el operativo, que contempla el retiro de 1,500 ejemplares en fase terminal antes de concluir 2025.

Árboles nativos que sustituirán a las palmeras

Cada palmera será reemplazada de forma individual por especies mejor adaptadas al suelo y clima de la capital, entre ellas:

Duraznillo

Ébano

Cedro olmo

Palo de rosa

Sicomoro

Tejocote

Frijolillo o colorín

Arrayán de la fruta

Árbol astronómico

Con ello se busca reverdecer la ciudad y mejorar la biodiversidad urbana.

Operativo con especialistas y maquinaria

Más de 200 especialistas y trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) participan en el operativo.

Sedema aportará:

120 especialistas: biólogos, dictaminadores, podadores y trepadores profesionales.

25 vehículos, un minicargador, tres destoconadoras y dos grúas de gran capacidad.

SOBSE aportará:

70 trabajadores y trabajadoras para supervisión y escalamiento de palmeras.

33 vehículos para retirar residuos y materiales.

“Todos ellos cuentan con la seguridad necesaria para escalar y retirar las palmeras dañadas. Estaremos dando resultados de aquí a diciembre y a lo largo de toda la administración”, dijo el titular de SOBSE, Raúl Basulto Luviano.

Especialistas de Sedema y SOBSE retiran palmeras en CDMX/SOBSE

Reutilización sostenible

La madera de las palmeras retiradas será reutilizada en la fabricación de muebles urbanos como bancas y mesas para espacios públicos, evitando su desperdicio.