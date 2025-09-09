Homicidios en México caen 32 %: agosto 2025, el más seguro en 10 años

Agosto 2025 registra menos homicidios diarios en México en una década

Laura Reyes Medrano
9 de Septiembre de 2025
Homicidios en México caen 32 %: agosto 2025, el más seguro en 10 años
El pasado mes de agosto ha sido el más bajo en homicidios dolosos desde 2015 | iStock

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó este martes que agosto de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 10 años, registrando una disminución de 32% en promedio diario en comparación con el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

Marcela Figueroa secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal/Captura de pantalla
Al arranque del sexenio, en septiembre de 2024, se contabilizaban en promedio 86.9 homicidios diarios; en contraste, agosto cerró con 59.2 casos, es decir, 27 muertes menos por día.

“En los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. Agosto de 2025 es el mes con menor incidencia en la última década”, destacó Figueroa en la conferencia matutina.

 

Promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional - mensual en México /Captura de pantalla
Estados con más homicidios

De acuerdo con el reporte, siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos en el país:

  • Guanajuato: 11.6%

  • Chihuahua: 7.3%

  • Baja California: 7.1%

  • Sinaloa: 7.1%

  • Estado de México: 6.6%

  • Guerrero: 5.9%

  • Michoacán: 5.5%

En contraste, 28 estados redujeron su promedio diario de homicidios en agosto, destacando:

  • Zacatecas: 82% menos

  • San Luis Potosí: 71% menos

  • Nuevo León: 63% menos

Promedio diario de homicidios dolosos por año a nivel nacional/Captura de pantalla
Delitos de alto impacto

El informe del SESNSP también refleja una reducción general de la violencia en varios rubros:

  • Delitos de alto impacto: -21% en el último año

  • Feminicidios: -29.2%

  • Secuestro: -70%

  • Robo de vehículo con violencia: -30%

  • Robo a transportista: -29%

La extorsión es la excepción, con un incremento derivado de un mayor número de denuncias ciudadanas, explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Aunque el panorama muestra una mejora significativa en homicidios y delitos de alto impacto, Sinaloa ha registrado un repunte de homicidios dolosos en septiembre y octubre, lo que representa un reto para las autoridades en mantener la tendencia a la baja.

