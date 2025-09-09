Valentín Elizalde podría tener álbum póstumo: revelan canciones inéditas grabadas en Hermosillo

A casi dos décadas de su partida, el legado de Valentín Elizalde sigue dando sorpresas. En la cuenta oficial del cantante se reveló la existencia de grabaciones inéditas realizadas en Hermosillo, Sonora, entre 2001 y 2002, junto a la Banda Cosalá.

En la publicación, se compartió una captura de pantalla con títulos de canciones como “Vete Ya”, “El Sinaloense”, “La Playa” y “No Me Dé Su Copa”. El mensaje acompañante encendió las especulaciones al señalar: “Siguen saliendo los inéditos”.

Expectativa por un posible álbum póstumo

Aunque los audios aún no se han difundido, la noticia generó entusiasmo entre los seguidores del intérprete, quienes no descartan la posibilidad de que estas piezas formen parte de un álbum póstumo. Para muchos, se trataría de una oportunidad única de volver a escuchar al “Gallo de Oro” con material nunca antes publicado.

El anuncio rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su emoción y nostalgia por descubrir nuevas facetas de su voz.

El legado del “Gallo de Oro”

Valentín Elizalde, asesinado en 2006 en Reynosa, dejó una huella imborrable en la música regional mexicana con temas que se mantienen vigentes como “A mis enemigos”, “Volveré a amar” y “Lobo domesticado”. Su estilo interpretativo lo convirtió en una de las figuras más queridas del género.

El hallazgo de estas grabaciones representa no solo un regalo para sus seguidores, sino también la oportunidad de prolongar la vigencia de su carrera y reafirmar su papel como uno de los grandes exponentes de la música mexicana.

