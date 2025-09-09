AirPods Pro 3: con traducción instantánea, monitor cardíaco y cancelación de ruido superior

Apple dio a conocer este 9 de septiembre los nuevos AirPods Pro 3, que se estrenan con una función revolucionaria: traducción instantánea de idiomas. Esta herramienta permite escuchar conversaciones en vivo en otro idioma directamente desde los auriculares, mientras se despliega la transcripción en el iPhone.

AirPods Pro 3 ofrecen un rendimiento acústico mejorado con hasta cuatro veces más eficacia en ANC respecto al modelo original y el doble en comparación con los AirPods Pro 2. Estas mejoras buscan posicionarlos como la opción más avanzada para quienes buscan calidad de sonido y comodidad en un solo dispositivo.

Entre sus principales novedades destacan el sensor de frecuencia cardíaca, la función de traducción en tiempo real y una cancelación activa de ruido.

Innovaciones para salud y comunicación

Uno de los puntos más disruptivos es la incorporación de un sensor para medir la frecuencia cardíaca, lo que permitirá a los usuarios monitorear su salud sin necesidad de accesorios adicionales. La función está integrada con Apple Fitness y puede usarse durante entrenamientos o actividades cotidianas.

La segunda gran novedad es la traducción en vivo, que permite escuchar en tiempo real conversaciones en distintos idiomas directamente en los audífonos, mientras se visualiza la transcripción en el iPhone. En su primera fase es compatible con inglés, español, francés, alemán y portugués.

Batería y resistencia mejoradas

Los AirPods Pro 3 alcanzan hasta 8 horas de autonomía con cancelación activa de ruido y hasta 10 horas en modo transparencia, superando con creces a sus predecesores. Además, incluyen cinco tamaños de almohadillas de espuma diseñadas tras estudios ergonómicos de más de 10 mil escaneos de oído, lo que garantiza un mejor ajuste.

La certificación IP57 refuerza su resistencia al agua y al sudor, haciéndolos ideales para entrenamientos y actividades al aire libre.

Precio y disponibilidad

Los nuevos AirPods Pro 3 ya están disponibles en preventa y llegarán oficialmente a tiendas el 19 de septiembre de 2025. Su precio es de 249 dólares en Estados Unidos y 249 euros en Europa. Para México aún no se ha revelado el costo oficial, pero se espera un rango similar.

Además, incluyen cinco tamaños de almohadillas de espuma. / X:@techsantos