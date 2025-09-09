¿Periodistas a la cárcel por salvar a perro abandonado en Azcapotzalco? Esto se sabe del caso de Apolo

Dos periodistas podrían terminar en la cárcel, y todo por rescatar a un perro de raza husky, llamado Apolo, que estaba abandonado en una casa de la alcaldía Azcapotzalco. Sin embargo, su dueño ya apareció y presentó una denuncia penal contra los comunicadores.

Apolo vivía en el abandono

Hace unos días, los periodistas Óscar Balderas y Laura Sánchez Ley utilizaron sus redes sociales para reportar la triste situación que vivía Apolo y otros tres perros en un predio de la colonia Santa Cruz Acayucan, los cuales, según vecinos, llevaban tiempo abandonados. Sus dueños se habrían mudado a otro estado, dejando a los animales bajo el cuidado de un tercero, quien tardaba días en alimentarlos.

Apolo estaba abandonado junto con otros tres perritos/X

La PAOT intervino, pero no rescató a los animales

Gracias al reporte de los periodistas y al apoyo de la activista Alina González, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) acudió al predio y confirmó que Apolo y los otros tres perros sufrían de desnutrición y abandono. Sin embargo, la autoridad solo dejó un citatorio al dueño de los animales.

El rescate de Apolo

Afortunadamente, Apolo fue rescatado la tarde del viernes por vecinos y por los propios periodistas, quienes informaron que el perrito ya estaba resguardado y siendo atendido por un veterinario. Los otros tres perros, sin embargo, no pudieron ser rescatados.

La PAOT se limitó a dejar un citatorio al dueño de los animales/X

“Se nota que tienen miedo a los humanos —igual que Apolo, que me aventó algunas mordidas en defensa propia y luego se dejó gustoso que le acariciara su pancita— seguramente por un pasado y presente de abuso y golpes”, comentó el periodista.

Ahora los periodistas podrían ir a prisión

La historia dio un giro inesperado cuando, según los propios comunicadores, el dueño de Apolo apareció e interpuso una denuncia penal por allanamiento de morada y asociación delictuosa contra ellos.

Apolo ya fue rescatado, pero su dueño demandó a los periodistas/X

“Desgraciadamente, el dueño de Apolo apareció ya en la policía. Y sí, nos demanda por varios delitos como allanamiento de morada y asociación delictuosa.”

“Estoy devastada y muy angustiada de que exista la posibilidad de ir a la cárcel. Aun así, no me arrepiento de sacarlo de ese lugar”, compartió la periodista Laura Sánchez Ley en redes sociales.

