UNAM presenta taller para estudiantes que buscan vencer la procrastinación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un nuevo taller dirigido a sus estudiantes para ayudarles a enfrentar la procrastinación, un hábito cada vez más común que afecta el rendimiento académico y la salud mental.

El curso lleva por nombre “Procrastinación: ¡No lo dejes para mañana!” y será impartido por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Las sesiones se realizarán de manera presencial en Ciudad Universitaria los días martes, del 23 de septiembre al 14 de octubre de 2025, en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

La inscripción puede realizarse directamente en la Coordinación de Clínica del Programa del Departamento de Psiquiatría. / Pixabay

Costo y proceso de inscripción

El taller está compuesto por cuatro sesiones con un costo de 50 pesos cada una, es decir, 200 pesos en total. La inscripción puede realizarse directamente en la Coordinación de Clínica del Programa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental o a través de la plataforma en línea habilitada por la facultad.

¿Qué aprenderán los alumnos?

El objetivo del curso es brindar a los estudiantes estrategias para administrar mejor su tiempo, romper el ciclo de posponer actividades y aprender técnicas de autoreglación emocional que les permitan cumplir con sus responsabilidades sin caer en el “después lo hago”.

La iniciativa busca no solo mejorar la productividad académica, sino también reducir el estrés y la ansiedad derivados de este hábito, que impacta en la vida personal y profesional de los universitarios.

Una apuesta por la salud mental universitaria

Con este taller, la UNAM refuerza su compromiso con la salud mental de su comunidad estudiantil, ofreciendo un espacio accesible y práctico para abordar un problema que afecta de manera significativa a los jóvenes en su desempeño académico y en su vida diaria.

