VIDEOS / Se revienta tubería: socavón, tacos volando y 600 colonias sin agua

Una fuga de agua de proporciones épicas sacudió a Tijuana la mañana de este martes, cuando una tubería colapsó en la colonia Terrazas de la Presa y dejó un socavón de más de seis metros de diámetro. El reventón, ocurrido alrededor de las 7:00 a.m., dejó sin agua a 632 colonias de la ciudad, según confirmó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

“Los trabajos de reparación tomarán al menos 72 horas”, declaró Jesús García, titular de la CESPT. Según el funcionario, será necesario reemplazar 250 metros de tubería de acero, además de rehabilitar la vialidad afectada, por lo que miles de familias deberán soportar la falta del servicio durante varios días.

El agua alcanzaba una altura de cinco metro / Redes Sociales

La infraestructura ya estaba “caduca”

El acueducto Florido-Aguaje, donde ocurrió la explosión, operaba con una presión de 18 atmósferas, lo que aceleró el colapso de una infraestructura que, según la CESPT, ya había rebasado su vida útil. “La tubería tenía un mantenimiento programado para finales de año”, explicó la dependencia.

La modernización de este tramo es parte de un proyecto de 20 kilómetros que costará hasta 2 mil millones de pesos, detalló el subdirector técnico José Díaz Verdugo.

Viviendas, negocios y autos salieron afectados por la fuga / Redes Sociales

Tacos volando y carros golpeados

El escurrimiento no solo dejó sin agua a medio mundo. Un puesto de tacos fue destruido, cinco negocios locales resultaron afectados y cinco vehículos fueron impactados por el agua, dos de ellos con daños considerables. La escena dejó claro que no fue una simple fuga: fue una explosión que sacudió estructuras.

Mientras tanto, habitantes de las 600 colonias afectadas buscan opciones para conseguir agua, con cubetas, pipas o lo que haya a mano. Las autoridades aseguran que el servicio se restablecerá “lo antes posible”, pero no dieron fecha exacta.

🇲🇽 Reportan escape masivo de agua en Tijuana.



Un potente chorro alcanzó cerca de 10 metros de elevación, provocando un hundimiento en el boulevard Díaz Ordaz; calles quedaron inhabilitadas y múltiples zonas habitacionales fueron afectadas.#Tijuana #FUGA pic.twitter.com/WIB19Ojink — Sintexto (@SintextoMX) September 9, 2025