Influencer Jezzini recibe críticas por fingir su desaparición: “Te pasaste de lanza”

El nombre de Jezzini se ha vuelto tendencia durante las últimas horas en México, pues el influencer volvió a dar señales de vida luego de un mes en el que se temió por su integridad, ya que dejó de publicar en redes sociales. Reapareció ahora con otro look, diciendo que es cantante y que, de ahora en adelante, su nombre será solamente Zinni.

Su nueva imagen y transformación

Fue durante una entrevista para el programa de TV Azteca, Venga la Alegría, que el influencer se dejó ver de nuevo públicamente, sorprendiendo con un look que incluye cabello largo y un overol, muy al estilo del fallecido cantante Chico Che.

Jezzini dio una muy rara entrevista al programa Venga la Alegría/IG: @zzzzzzzzzzzini

Pero eso no fue todo. Jezzini compartió que se sometió a hipnosis, y que tras despertar, recibió un mensaje divino para cambiar de nombre a Zinni y dedicarse a la música como cantante.

“Ahora soy Zinni. Hace unas semanas me fui a hipnotizar, estoy nervioso. Me fui a hipnotizar para dejar de (consumir), cuando estaba en un punto máximo de relajación, una voz me dijo: ‘Zinni, despierta, atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste hacer’”, dijo durante la entrevista.

Desde mediados de agosto el infuencer fue reportado como desaparecido/IG: @zzzzzzzzzzzini

Su nuevo proyecto musical

Más tarde, en sus redes sociales, el ahora cantante dio más detalles sobre su nuevo proyecto:

“Bienvenidos a mi Big Bang”, dice una de sus publicaciones, acompañada de varias fotos en blanco y negro, ya en su faceta de cantante.

“Hacer esta canción me salvó del caos en mi cabeza. Y le quise hacer un video. Un homenaje. Dirigido por mi mamá”, comentó en una historia de Instagram.

Ahora se hace llamar Zinni y se dedicará a la cantada/IG: @zzzzzzzzzzzini

Críticas por su desaparición

Esta desaparición, que comenzó desde mediados de agosto, ahora se sabe que fue planeada e incluyó una carta que hizo pensar a muchos que su salud mental estaba en riesgo. Esto le ha valido fuertes críticas, al considerar que jugó con un tema delicado como la desaparición en México.

Algunos de los comentarios que se leen en redes son: