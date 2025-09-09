¿Cuándo suena la alerta sísmica en CDMX?

El pasado 8 de septiembre de 2025 se registró un sismo con epicentro en Oaxaca. Aunque el movimiento fue perceptible en algunas zonas, no ameritó activar la alerta sísmica en la Ciudad de México, ya que no cumplió con los parámetros establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

En contraste, aplicaciones como SkyAlert sí emitieron notificaciones, lo que generó dudas entre los habitantes capitalinos.

SASMEX funciona mediante una red de sensores sísmicos/iStock

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en CDMX?

De acuerdo con SASMEX, la alerta se activa únicamente cuando un sismo representa un riesgo real para la población. Esto ocurre bajo los siguientes criterios:

Magnitud y distancia del epicentro: Magnitud mayor a 5, a no más de 170 km de la ciudad.

Magnitud mayor a 6, aunque ocurra a más de 350 km.

Magnitud mayor a 5.5, a menos de 350 km. Confirmación por estaciones sísmicas: Al menos dos estaciones deben rebasar los niveles de energía preestablecidos en los primeros segundos de detección. Tiempo de anticipación: El sistema busca dar entre 20 y 50 segundos de aviso antes de que las ondas sísmicas lleguen a la CDMX.

El sistema busca dar entre 20 y 50 segundos de aviso antes de que las ondas sísmicas lleguen a la CDMX/iStock

¿Por qué a veces no suena?

Un sismo no amerita alerta cuando:

Ocurre fuera de la zona de cobertura del SASMEX.

Su magnitud o energía no supera los umbrales de riesgo.

Está demasiado lejos de la capital , por lo que no representa peligro.

Puede emitirse para una ciudad y no para otra, dependiendo de la cercanía y la estimación de energía.

¿Y las aplicaciones como SkyAlert?

Las apps funcionan de forma distinta. En muchos casos emiten alertas aun cuando el movimiento no cumple los criterios del SASMEX, lo que explica que algunos usuarios reciban notificaciones mientras que la alerta oficial no suena.

Además de los altavoces, existen sistemas como el de Android, donde los teléfonos con sensores pueden enviar una alerta sísmica/iStock