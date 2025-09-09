Junior H enfrenta advertencia en Tijuana: “no tocar” o cancelar su presentación

El cantante de corridos tumbados Junior H fue amenazado en Tijuana tras anunciarse su próxima presentación en la ciudad. Una manta con un mensaje directo apareció en la vía pública con la advertencia de que “no toque en Tijuana”, lo que de inmediato encendió las alarmas entre organizadores y seguidores.

El concierto está programado para el 8 de noviembre en la Explanada del Estadio Caliente, como parte de su gira internacional Sad Boyz Tour 2025, donde ha agotado entradas en varias ciudades del país.

Contexto de riesgo para artistas del género

La situación recuerda a lo ocurrido en 2023 con Peso Pluma, quien canceló varias presentaciones tras recibir mensajes similares en la misma ciudad fronteriza. Este nuevo episodio ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los artistas ligados a los corridos tumbados, un género que mezcla música urbana y temas sensibles que, en algunos casos, incomodan a ciertos sectores.

Hasta el momento, ni Junior H ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre la amenaza, aunque la expectativa crece respecto a si el concierto seguirá en pie o sufrirá cambios por motivos de seguridad.

Autoridades en alerta y fans preocupados

Medios locales reportan que las autoridades municipales y estatales ya evalúan reforzar la seguridad alrededor del evento para garantizar que pueda llevarse a cabo sin incidentes. En redes sociales, los fanáticos del cantante han expresado su apoyo, al tiempo que manifiestan su preocupación por la integridad del artista.

La polémica ha colocado nuevamente a Tijuana en el foco mediático, evidenciando los riesgos que enfrentan espectáculos masivos en contextos de alta exposición pública.

